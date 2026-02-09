La Superintendencia de Sociedades informó que el proceso de intervención judicial contra Minerales y Energéticos Industriales Minergéticos S.A. y otros vinculados entra en su etapa final, luego de haberse cumplido el propósito de resarcir a los afectados por la captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.

La actuación se remonta a 2016, cuando se ordenó la toma de posesión tras evidenciar que la compañía y personas relacionadas recibieron dineros sin autorización legal.

Como resultado de la intervención, se determinó una afectación total por $4.123.888.876 a 26 personas naturales y jurídicas. Según la entidad, estos derechos fueron atendidos en su totalidad mediante la adjudicación de bienes, por lo que actualmente no existen saldos pendientes con las víctimas.

A través de un auto del 3 de febrero de 2026, la Superintendencia resolvió los asuntos necesarios para culminar el trámite.

Se ordenó el pago de gastos de administración, principalmente impuestos prediales y cuotas de copropiedad, por $1.137.391.087, que también se cubrirán con bienes del proceso.

Además, se fijaron los honorarios de la agente interventora actual y se negó cualquier reconocimiento al anterior interventor por incumplimientos. La providencia incluye trámites registrales, levantamiento de medidas cautelares y gestiones finales para permitir el cierre formal, una vez se apruebe la rendición final de cuentas.

Qué es la Superintendencia de Sociedades y cómo opera en Colombia

La Superintendencia de Sociedades es una entidad técnica del Estado colombiano adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargada de inspeccionar, vigilar y, en algunos casos, controlar a las sociedades comerciales del país.

Su misión principal es proteger el orden público económico, velar por la legalidad en la actividad empresarial y salvaguardar los derechos de acreedores, inversionistas y demás interesados.

En la práctica, la Supersociedades revisa que las compañías cumplan la ley, sus estatutos y las normas contables y financieras. Puede solicitar información, practicar investigaciones y sancionar cuando detecta irregularidades.

Dependiendo del nivel de supervisión asignado a cada empresa, la entidad puede limitarse a tareas de seguimiento general o ejercer un control más estricto, que incluso le permite autorizar ciertas decisiones corporativas. Además, cumple funciones jurisdiccionales.

Esto significa que actúa como juez en procesos como insolvencia empresarial, reorganización, liquidación judicial y conflictos societarios entre socios o administradores.

A través de estos mecanismos busca preservar empresas viables, ordenar el pago a los acreedores y promover buenas prácticas de gobierno corporativo.

También lidera acciones contra esquemas de captación ilegal de dinero, interviniendo bienes y devolviendo recursos a los afectados cuando es posible. De esta manera, juega un papel clave en la confianza y estabilidad del entorno empresarial colombiano.

