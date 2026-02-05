Este jueves se supo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió requerimientos a varias empresas en los que indaga por la forma en que se están llevando a cabo sus procesos de fijación de precios y otros elementos puntuales.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, destacó que estas indagaciones son completamente legítimas y que no tienen la intención de perseguir a las empresas en el país.

“Vienen 50 más. Vienen 50 requerimientos a 50 empresas, porque lo que se conoce es algo inicial y vienen más investigaciones que no deberían causar alarma”, agregó en diálogo con Blu Radio.

La información solicitada comprende detalles sobre la forma en que se fijan precios, aplican descuentos y determinan márgenes de ganancia.

La decisión se da tras los primeros requerimientos enviados a cinco compañías de sectores como comercio, alimentos, electrodomésticos y librerías.

Estas actuaciones han generado críticas de algunos gremios empresariales, que consideran que la entidad podría estar excediendo sus funciones. La superintendente explicó que vendrán nuevos requerimientos, incluidos al menos 15 adicionales a empresas con alto impacto en el mercado, y que otras delegaturas de la SIC también solicitarán información.

Según la entidad, estas acciones hacen parte de indagaciones preliminares y de sus facultades ordinarias de inspección, vigilancia y control, basadas en un monitoreo de precios que se realiza desde febrero de 2025 en comercio físico y electrónico.

Rusinque insistió en que la SIC no fija precios ni ejerce control directo sobre ellos, sino que busca proteger a los consumidores y garantizar la libre competencia. También negó que los requerimientos estén relacionados con el aumento del salario mínimo.

Desde los gremios, la Andi expresó preocupación y comparó estas medidas con experiencias de control estatal en otros países, mientras la SIC defendió que su actuación se sustenta en normas vigentes desde hace décadas y busca prevenir prácticas ilegales en el mercado.

