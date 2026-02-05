La Superintendencia de Industria y Comercio les está poniendo el ojo a varias empresas para conocer la estructura de precios, cómo determinan los descuentos y ciertas actividades comerciales, lo que ha causado rechazo de gremios como la Andi y Fenalco, por una preocupación sobre control de precios, tal y como ocurrió en Venezuela.

Sigue a PULZO en Discover

Las empresas son: Totto, Whirpool, Panamericana, Olímpica y Continental SAS, que es distribuidora de juguetes y productos para el hogar. Sobre estas hacen los requerimientos, según informó Blu Radio.

Información en desarrollo…

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.