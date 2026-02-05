Durante el último trimestre de 2025, nuevas soluciones tecnológicas comenzaron a impactar de forma positiva la eficiencia operativa, la seguridad y los ingresos, sobre todo en sectores de alta rotación como alimentos, bebidas y retail.

Uno de los avances destacados es SonoQR, el primer datáfono con confirmación sonora para pagos con código QR en el país, lanzado por la fintech Bold en octubre de 2025.

Según la compañía, los comercios que adoptaron esta tecnología registraron un incremento promedio del 36 % en su facturación durante los tres meses posteriores a su implementación.

Casos como el de Luxury Store evidencian el impacto práctico: su propietaria reportó que las ventas se triplicaron y superaron los 80 millones de pesos en apenas dos meses, gracias a cobros más ágiles y menos errores en las transacciones.

Además del crecimiento en ventas, la seguridad se consolida como un factor clave de adopción. El fraude y los comprobantes falsos siguen siendo un problema frecuente en los pagos digitales tradicionales.

Comerciantes como los de Mundo Pan Alameda destacan que la confirmación sonora brinda mayor certeza y tranquilidad al verificar que los pagos se completan efectivamente.

A esto se suma la ventaja de que los recursos ingresan de manera inmediata a la Cuenta Bold, mejorando el flujo de caja.

En conjunto, estos resultados muestran que la evolución de los medios de pago está transformando no solo la experiencia de pago, sino también la gestión operativa y financiera de los comercios en un entorno cada vez más digital.

