Los colombianos que estén interesados en viajar al Mundial de Fútbol de 2026 y cuenten con el denominado ‘Fifa Pass’ deberán pagar el mismo valor de la visa de turista para ingresar a Estados Unidos. El costo del documento es de 185 dólares, lo que equivale aproximadamente a 679.694 pesos, según la tasa de cambio actual.

Así lo confirmó Bill Bistransky, consejero general para asuntos consulares de la Embajada de Estados Unidos, en declaraciones entregadas a Noticias Caracol. El funcionario explicó que esta visa es equivalente a la categoría B1/B2, utilizada para turismo y negocios, razón por la cual mantiene el mismo precio para el año 2026.

Aunque el valor no presenta cambios, el ‘Fifa Pass’ cobra relevancia por las facilidades que ofrece durante el trámite. De acuerdo con lo señalado por la embajada, este pase permite a los solicitantes acceder a entrevistas prioritarias en los consulados estadounidenses, lo que agiliza el proceso de obtención del visado.

Esta medida busca atender la alta demanda de viajeros que se espera con motivo del Mundial de Fútbol de 2026, evento que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Las autoridades consulares recomiendan iniciar el proceso con anticipación para evitar contratiempos.

¿Qué es el ‘Fifa Pass’?

El llamado ‘Fifa Pass’ es un mecanismo que busca facilitar los trámites migratorios de los aficionados que ya compraron entradas para partidos del Mundial de 2026. La medida permitirá que estas personas accedan a entrevistas prioritarias en los consulados de Estados Unidos, con el fin de agilizar la solicitud de visa.

Según se explicó, los fanáticos que presenten boletas oficiales podrán adelantar su cita consular, incluso pasando por delante de solicitudes que estaban programadas desde hace semanas o meses. La iniciativa apunta a evitar que la congestión habitual del sistema migratorio impida que algunos hinchas puedan viajar a los encuentros que se disputarán en Canadá, México y Estados Unidos.

No obstante, las autoridades hicieron una advertencia clave: la entrada al estadio no equivale a una visa aprobada. El ‘Fifa Pass’ únicamente garantiza una cita más rápida, pero el proceso de evaluación y verificación migratoria se mantiene sin cambios y puede ser aprobado o negado según cada caso.

¿Dónde pueden solicitar los colombianos la visa de EE. UU. con ‘Fifa Pass’?

Los colombianos interesados en solicitar la visa para Estados Unidos a través del mecanismo conocido como ‘Fifa Pass’ podrán hacerlo tanto en Colombia como en consulados ubicados en Brasil y Panamá. Así lo indicó Bill Bistransky, quien explicó que no es necesario contar con la nacionalidad de esos países para adelantar el trámite en dichas sedes consulares.

De acuerdo con la información entregada, esta alternativa busca agilizar el proceso de solicitud para quienes planean viajar a eventos asociados con la Fifa, como el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La posibilidad de acudir a consulados fuera del país responde a la alta demanda de citas y a los tiempos de espera que suelen presentarse en Colombia.

El ‘Fifa Pass’ permitiría, en ese sentido, una gestión más rápida del trámite, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses y sigan los procedimientos definidos por cada consulado.

