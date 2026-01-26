Una nueva emergencia aérea se registró el 25 de enero en Estados Unidos, en pleno impacto de la tormenta invernal que afecta a gran parte del país. Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine.

De acuerdo con medios internacionales, la aeronave involucrada es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650. Tras el incidente, el aeropuerto activó sus protocolos de emergencia y ordenó el cierre temporal de la pista.

A través de un comunicado dirigido a los viajeros, la administración del aeropuerto pidió evitar el lugar mientras avanzaban las verificaciones:

“Por favor, eviten el aeropuerto. La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación”.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado oficialmente la gravedad del siniestro ni el estado de los ocupantes.

Minutos antes del accidente, se registraron comunicaciones entre la torre de control y otras aeronaves relacionadas con las condiciones de visibilidad, afectadas por el clima adverso. Según audios difundidos por LiveATC.net, plataforma especializada en transmisiones en tiempo real del control aéreo, uno de los controladores alertó posteriormente sobre la presencia de “un avión de pasajeros boca abajo” en la pista.

Registros federales indican que el jet está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Houston.

El Aeropuerto Internacional de Bangor opera vuelos directos hacia ciudades como Orlando, Washington D. C. y Charlotte, por lo que el cierre generó demoras y ajustes en la programación aérea.

El accidente se produce en medio de uno de los episodios invernales más severos de las últimas décadas, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS). El sistema de tormentas ha provocado aguanieve, lluvia helada y fuertes nevadas en amplias zonas del este del país.

Las autoridades han confirmado varias muertes asociadas a las bajas temperaturas, en su mayoría de personas en situación de calle, encontradas a la intemperie. Además, más de un millón de usuarios han sufrido interrupciones en el servicio eléctrico, de acuerdo con portales especializados.

Para este 26 de enero, los pronósticos del NWS advierten que las mayores acumulaciones de nieve y hielo se concentrarán en regiones de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont, manteniendo en alerta al sistema de transporte aéreo y terrestre.

