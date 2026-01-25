Una imagen difundida este viernes por la Casa Blanca provocó una ola de reacciones en redes sociales y en círculos diplomáticos, luego de que mostrara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminando de la mano con un pingüino en un paisaje que alude a Groenlandia. La publicación apareció en la cuenta oficial de X con el mensaje “embrace the penguins” (“abraza a los pingüinos”) y estuvo acompañada por las banderas de Estados Unidos y del territorio autónomo danés, en un contexto político delicado.

El revuelo no tardó en crecer, ya que la escena contenía un error básico de geografía y biología: los pingüinos no habitan el hemisferio norte ni el Ártico, donde se ubica Groenlandia. Estas aves solo viven en el hemisferio sur, principalmente en la Antártida y en regiones cercanas al polo sur como el sur de Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

La imagen se convirtió rápidamente en blanco de burlas y críticas, pues el contraste entre el mensaje político y el fallo científico resultó evidente para usuarios, analistas y expertos. Mientras los pingüinos son símbolo del polo sur, Groenlandia pertenece al Ártico, una región con fauna totalmente distinta, dominada por osos polares, zorros árticos, focas, morsas y aves migratorias adaptadas a condiciones extremas.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

La separación entre el Ártico y la Antártida es un ejemplo clásico en biología, ya que no comparten especies emblemáticas: los osos polares solo viven en el norte y los pingüinos exclusivamente en el sur. Ese conocimiento básico fue el que alimentó la sorpresa frente a la publicación oficial de la Casa Blanca, que muchos interpretaron como una provocación o como una pieza de comunicación política fallida.

El trasfondo de la imagen no es menor. La publicación surgió en medio de crecientes tensiones diplomáticas por el interés reiterado de Trump en que Washington tenga un mayor control sobre Groenlandia, territorio autónomo que hace parte del Reino de Dinamarca. En semanas recientes, el mandatario ha insistido en la relevancia estratégica de la isla para la seguridad nacional estadounidense.

