Una vasta zona de Estados Unidos se prepara para enfrentar una de las tormentas invernales más extensas de la temporada, un fenómeno que podría afectar a más de 175 millones de personas y provocar interrupciones masivas en el suministro eléctrico y en los viajes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Más moretones en las manos de Donald Trump aumentan dudas sobre su salud; dicen qué le pasó)

El sistema, bautizado como tormenta invernal ‘Fern’, cubrirá cerca de dos tercios del territorio continental del país, desde Texas y las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas por la llegada de un frente de aire ártico que traerá “temperaturas glaciales”, con un punto máximo de impacto previsto entre jueves y viernes. En algunas zonas de las Llanuras del Norte, la sensación térmica podría descender por debajo de los 46 grados centígrados bajo cero, impulsada por fuertes ráfagas de viento.

Lee También

Las temperaturas extremadamente bajas avanzarán desde el norte del país hacia el valle del Misisipi, el valle de Ohio y el noreste durante los próximos días, mientras que los meteorólogos advierten que en el Atlántico medio podrían acumularse más de 30 centímetros de nieve.

Los pronósticos difundidos por canales especializados alertan sobre lluvia helada, nevadas récord y “hielo paralizante”, condiciones que podrían causar daños en la red eléctrica y en árboles, aumentando el riesgo de apagones prolongados.

Ciudades densamente pobladas, como Nueva York, podrían recibir hasta 30 centímetros de nieve, lo que elevaría el nivel de afectación en la movilidad urbana y los servicios básicos.

Peligro por nieve en Estados Unidos

Ante el avance de la tormenta, el estado de Texas declaró la emergencia y activó a la Guardia Nacional, además de desplegar recursos del Departamento de Transporte para atender posibles colapsos en las carreteras. Medios locales advierten que la combinación de nieve, lluvia y aguanieve podría volver casi imposible el desplazamiento en amplias zonas del país.

En el norte, autoridades de condados cercanos a Detroit alertaron incluso por la escasez de sal para el tratamiento de las vías, tras un uso intensivo durante las últimas semanas, una señal del nivel de presión que ya enfrentan los servicios de emergencia.

El escenario revive el temor de aislamientos totales en áreas rurales del noreste, donde en inviernos anteriores las fuertes nevadas dejaron comunidades incomunicadas durante varios días.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.