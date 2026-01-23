Fotografías que mostraban nuevos moretones en la mano del presidente Donald Trump causaron este jueves especulaciones sobre su salud, pero el mandatario de 79 años les restó importancia y dijo que simplemente se golpeó con una mesa.

A Trump se le han visto hematomas en su mano derecha desde su regreso al poder el año pasado, que usualmente cubre con vendajes o maquillaje.

La Casa Blanca ha dicho que se deben a una combinación de apretones de mano frecuentes y a aspirinas que toma para su salud cardiovascular.

Sin embargo, fotos publicadas este jueves, tomadas en el Foro Económico Mundial en Davos, muestran moretones más intensos en un lugar similar, pero esta vez de su mano izquierda.

Las imágenes, tomadas durante la ceremonia inaugural de la “Junta de Paz de Trump”, se diseminaron rápidamente por las redes sociales.

“Me golpeé con la mesa”, le dijo Trump a periodistas a bordo del avió presidencial Air Force One cuando le preguntaron sobre el moretón. “Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”.

Más temprano la Casa Blanca dio la misma explicación para los moretones.

Fotos tomadas más temprano en el evento de la “Junta de Paz” y otras tomadas el día anterior no mostraban morados en su mano izquierda.

Las especulaciones sobre el estado físico de Trump se han disparado debido a su edad, pues a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos. Además de los moretones en sus manos, también se le ha visto con hinchazón en las piernas y en varios eventos públicos pareció haberse quedado dormido algunos instantes.

En julio, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que válvulas venosas defectuosas hacen que la sangre se acumule, lo que provoca hinchazón, calambres y cambios en la piel. Puede ser tratada con medicamentos o procedimientos específicos.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, dijo en diciembre que “en general” el sistema cardiovascular de Trump “muestra una salud excelente”, tras una resonancia magnética que se realizó en octubre.

