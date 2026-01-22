Donald Trump aseguró que durante la operación militar para atrapar a Nicolás Maduro se utilizó un arma desconocida para la mayoría del mundo, a la que se refirió como un tipo de “arma sónica”. La declaración la hizo el pasado 21 de enero, durante una entrevista en el programa Katie Pavlich Tonight, de NewsNation, en la que evitó dar detalles técnicos, pero resaltó que se trató de un ataque “increíble” y de un artefacto que, según él, nadie más posee.

Durante la conversación, Trump fue consultado directamente sobre la existencia de este tipo de armamento y respondió que Estados Unidos cuenta con armas que no son conocidas públicamente. “Probablemente es bueno no hablar de ello, pero tenemos unas armas increíbles”, afirmó, al tiempo que destacó que el operativo se realizó en una instalación altamente protegida, como lo era la base militar de Fuerte Tiuna, ubicada en medio de una fortaleza.

Las declaraciones del exmandatario se conocieron luego de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundiera el testimonio de un supuesto guardia venezolano que habría estado presente durante la operación. Según ese relato, tras una falla en los sistemas de vigilancia, las fuerzas estadounidenses desplegaron un dispositivo que el testigo no logró identificar.

¿Qué dijo el guardia venezolano del “arma sónica?

El hombre describió que el efecto del artefacto fue inmediato y devastador. “Fue como una onda con un sonido extremadamente fuerte. Sentí que mi cabeza explotaba por dentro”, aseguró, señalando que varios de los presentes comenzaron a sangrar por la nariz, mientras otros vomitaban sangre y caían al suelo sin poder moverse.

En su testimonio, el supuesto guardia calificó el hecho como una “masacre” y afirmó que no tuvieron ninguna posibilidad de reaccionar. También indicó que los disparos se realizaron con una precisión y velocidad que los superó por completo, comparando la intensidad del fuego con cientos de balas por minuto por soldado.

De acuerdo con la información revelada, en la misión habrían participado unas 150 aeronaves y cerca de 200 soldados estadounidenses. El entonces secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró en rueda de prensa que la operación se desarrolló en el centro de Caracas y que no se registraron bajas entre las tropas de Estados Unidos, destacando la efectividad del despliegue militar.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.