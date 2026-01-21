Desde la operación militar ejecutada el pasado 3 de enero, en la que las fuerzas armadas de los Estados Unidos detuvieron al dictador Nicolás Maduro y lo llevaron a una prisión federal en Nueva York, el futuro político y legal del exmandatario ha provocado una intensa incertidumbre internacional.

La acción, que incluyó ataques aéreos y una incursión dirigida contra objetivos militares en Caracas, terminó con Maduro y su esposa Cilia Flores bajo custodia estadounidense para enfrentar cargos criminales, incluidos narcotráfico, conspiración de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas, según documentos judiciales estadounidenses.

Luego de su traslado a suelo norteamericano y ser ingresado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Maduro ha iniciado su proceso judicial. En su primera comparecencia ante un juez federal en Manhattan, negó los cargos y aseguró que fue “capturado” en su casa en Caracas, reafirmando que aún se considera el presidente legítimo de Venezuela.

Mhoni Vidente habló sobre Nicolás Maduro

En medio de estas circunstancias, la vidente Mhoni Vidente se ha pronunciado sobre el futuro del dictador venezolano. En una entrevista con El Heraldo de México, aseguró que había predicho la detención de Maduro entre el primero y el 10 de enero y manifestó que, en su visión, el político no saldría de prisión y que podría fallecer allí debido a un infarto.

“Nicolás Maduro ya no sale de la cárcel. Yo veo que muere, lamentablemente, en prisión por un posible infarto. Va a haber elecciones en Venezuela, pero serán en abril de 2027; María Corina será la candidata y ganará”, dijo la pitonisa.

Añadió que considera que habrá elecciones en Venezuela en abril de 2027 y que la opositora María Corina Machado sería la candidata y ganadora. Estas declaraciones han causado reacciones diversas en redes sociales y entre comentaristas, con opiniones encontradas sobre si sus predicciones reflejan justicia, destino o simple especulación.

A medida que se desarrolla el proceso legal en Estados Unidos, se espera que las autoridades federales presenten más detalles y posiblemente determinen la suerte judicial de Maduro en una fecha señalada —el 17 de marzo— cuando podría haber decisiones significativas sobre cargos, vinculaciones o incluso posibles acuerdos, aunque por ahora no hay confirmación oficial pública sobre resoluciones específicas programadas para ese día.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.