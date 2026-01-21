Las intervenciones de Donald Trump en Davos han estado marcadas por controversias y sin parar, el mandatario ahora volvió a llamar la atención al asegurar que “a veces se necesita un dictador”, tras su discurso en el Foro Económico Mundial. La frase fue pronunciada durante un encuentro con empresarios en la ciudad suiza y despertó críticas inmediatas por su carga política y simbólica, en un contexto marcado por cuestionamientos a su estilo de liderazgo.

Durante esa reunión, Trump respondió a quienes lo acusan de tener rasgos autoritarios y defendió su forma de gobernar. “Normalmente (otros) dicen que (él, Trump) es un dictador terrible. Yo soy un dictador. Pero a veces se necesita un dictador”, afirmó el mandatario. Según explicó, sus decisiones no responden a ideologías tradicionales, sino a lo que él considera “sentido común”, una idea que reiteró ante el público empresarial.

El presidente insistió en que su enfoque no es “conservador ni liberal ni nada por el estilo”. “Todo se basa en el sentido común. Es, digamos, un 95 % de sentido común”, sostuvo Trump. Además, aseguró que su intervención en Davos fue bien recibida, pese a las críticas previas que lo señalan como una figura con tendencias autoritarias. Estas declaraciones se suman a otras hechas en el pasado, cuando incluso sugirió que “quizás a los estadounidenses les guste un dictador”, aunque negó identificarse con esa figura.

Más allá de la polémica frase, Trump abordó diversos temas de política internacional durante su participación en Davos. Reiteró su interés en iniciar negociaciones para adquirir Groenlandia por razones de seguridad estratégica, aunque descartó el uso de la fuerza militar. El mandatario defendió esta idea como parte de su visión geopolítica para reforzar la posición de Estados Unidos.

Trump también lanzó duras críticas contra Europa, al afirmar que “no va por buen camino”, cuestionó sus políticas migratorias y energéticas, y sugirió que los países europeos dependen de Estados Unidos en materia de seguridad. Asimismo, habló sobre inteligencia artificial, la situación en Oriente Medio y el rol de su país en la estabilidad global, con referencias a Hamás y a conflictos en distintas regiones.

