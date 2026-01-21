El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos para lanzar burlas y críticas contra el mandatario francés, Emmanuel Macron, en un episodio que reavivó las tensiones comerciales entre Washington y Europa. Durante su discurso, Trump relató supuestas conversaciones privadas con Macron en las que lo presionó para aceptar condiciones comerciales favorables a su país.

Trump narró con tono irónico cómo habría advertido a Macron sobre la imposición de aranceles de hasta el 100 % a productos emblemáticos como el vino y el champán franceses. En su relato, el líder estadounidense caricaturizó las respuestas de su homólogo y aseguró que este terminó cediendo en cuestión de minutos ante la amenaza de sanciones comerciales. “Le dije: ‘Emmanuel, esta es la situación: lo vas a hacer y lo vas a hacer rápido. Si no lo haces, te impongo aranceles del 25 % y del 100 % a tus vinos y champán’”, relató el mandatario.

Estos comentarios se produjeron un día después de que Trump publicara mensajes en redes sociales dirigidos contra aliados europeos, en los que insistió en aplicar tarifas severas si no se atendían sus exigencias. Las declaraciones marcaron el ambiente previo a las reuniones de alto nivel que se desarrollan esta semana en Davos, donde la relación transatlántica ocupa un lugar central.

🇺🇸🇫🇷 | Donald Trump se va contra Macron y lo ridiculiza estando él en el foro: “Le dije: ‘Emmanuel, esta es la situación: lo vas a hacer y lo vas a hacer RÁPIDO. Si no lo haces, te impongo aranceles del 25% y del 100% a tus vinos y champán’. ‘¡No, no, Donald, lo haré!’ ¡Me… pic.twitter.com/CPKbqwKhTR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 21, 2026

Emmanuel Macron respondió previamente a estas presiones al calificar como “fundamentalmente inaceptables” las amenazas de Estados Unidos, especialmente aquellas relacionadas con productos agrícolas y bebidas tradicionales de Francia. El presidente francés sostuvo que su país no cederá ante lo que describió como agresiones económicas y defendió la posición europea frente a Washington.

En otro momento del discurso, Trump también se refirió de forma burlona a las gafas de sol usadas por Macron durante una aparición pública. El mandatario estadounidense insinuó que su homólogo intentaba mostrarse más firme, en medio de discusiones sobre el precio de los medicamentos y las diferencias en las políticas sanitarias entre ambos países.

