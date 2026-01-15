El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó este jueves el “gesto maravilloso” de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que le ofreció su medalla del Premio Nobel de la Paz durante un encuentro privado en la Casa Blanca.

“Hoy tuve el gran honor de conocer a María Corina Machado. Es una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimas cosas”, declaró Trump a través de su plataforma Truth Social.

“María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, añadió.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE — Donald Trump se pronuncia sobre Maria Corina Machado: “Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer MARAVILLOSA que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado.… pic.twitter.com/zv7PDPSou3 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 16, 2026

Por su parte, en horas previas, la líder opositora se mostró emocionada por el encuentro y expresó: “Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

En cuanto a la entrega de su medalla, explicó que se trató de un acto con un fuerte componente simbólico y hasta mencionó momentos históricos entre Estados Unidos y Venezuela.

“Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen del presidente George Washington, y desde entonces Bolívar nunca la dejó. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entregan al presidente de Estados Unidos, en retribución, la medalla del Premio Nobel de Paz”, sostuvo Machado.

Aunque María Corina Machado entregó la medalla, el Instituto Nobel de Noruega recordó que los premios no pueden cederse de manera oficial a otra persona. Por esta razón, el gesto fue entendido como un acto simbólico y personal, ya que el Comité Nobel ha reiterado que, una vez concedido, el galardón permanece ligado exclusivamente al laureado y no admite traspaso ni compartición

Con información de AFP.

