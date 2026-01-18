La aviación civil podría experimentar un cambio relevante en los próximos años con la llegada del Phantom 3500, una aeronave que rompe con uno de los elementos más tradicionales del transporte aéreo: las ventanas. Este avión, desarrollado por la compañía estadounidense Otto Aerospace, está diseñado para operar sin ventanillas convencionales y tiene previsto hacer su primer vuelo en 2027, con miras a obtener su certificación antes de que termine la década.

El Phantom 3500 sería el primer avión civil sin ventanas destinado al transporte de pasajeros. En lugar de estas aberturas, la aeronave incorporará un sistema de cámaras externas que captarán imágenes del entorno y las transmitirán en tiempo real a pantallas de alta resolución ubicadas en el interior de la cabina. Estas pantallas, con tecnología 4K, estarán instaladas en paredes y techo, permitiendo a los pasajeros observar el exterior durante el vuelo.

La eliminación de las ventanas responde a criterios de diseño aerodinámico y estructural. Según Otto Aerospace, prescindir de las ventanillas tradicionales permite reducir el peso del fuselaje y mejorar el flujo laminar del aire alrededor de la aeronave. Esto se traduce en una mayor eficiencia en el consumo de combustible y un mejor rendimiento general, factores clave en el desarrollo de nuevas aeronaves.

El diseño del Phantom 3500 destaca por su fuselaje con forma de lágrima, una geometría poco común en la aviación comercial, pero que ofrece ventajas significativas en términos de reducción de la resistencia aerodinámica. Esta característica busca optimizar el desempeño en vuelo y ampliar la autonomía del avión, lo que permitiría operar rutas más largas o acceder a aeropuertos con limitaciones de infraestructura.

En el apartado técnico, la aeronave estará equipada con dos motores turbofán Williams FJ44, reconocidos en la industria por su eficiencia y bajo consumo. Estos motores permitirán al Phantom 3500 volar a mayor altitud de forma más eficiente que otros jets ligeros tradicionales. La cabina tendrá un volumen aproximado de 22,65 metros cúbicos, con una altura y longitud cercanas a los dos metros, lo que, según la empresa desarrolladora, ofrecerá una sensación de mayor amplitud para los ocupantes.

¿Cuántos pasajeros pueden ir en el Phantom 3500?

El avión está diseñado para transportar hasta cuatro pasajeros, por lo que su uso estaría orientado principalmente a vuelos ejecutivos, privados o misiones especializadas que requieran altos niveles de eficiencia. Además, contará con una cola en forma de T y alas especialmente diseñadas para mantener un flujo de aire más estable durante el vuelo, reforzando su enfoque en el rendimiento aerodinámico.

Otro de los aspectos relevantes del Phantom 3500 es el uso de materiales compuestos avanzados en su fabricación. Otto Aerospace informó que tanto el fuselaje como las alas y el empenaje se construirán utilizando el proceso Toray 1100, un método que ofrece mayor resistencia estructural frente a otros compuestos tradicionales. Este material permitirá una estructura más liviana y robusta, con impactos directos en el consumo de combustible y la durabilidad de la aeronave.

Aunque el proyecto está enfocado en el mercado civil, el diseño del Phantom 3500 también ha despertado interés en posibles aplicaciones militares o de defensa. La eficiencia, la autonomía y la reducción de firmas estructurales que ofrece este tipo de aeronave podrían resultar atractivas para distintos escenarios operativos. No obstante, hasta el momento, la compañía no ha anunciado planes concretos en ese sector.

Con este desarrollo, Otto Aerospace busca posicionarse como un actor innovador dentro de la aviación general, apostando por un diseño que prioriza la eficiencia y redefine la experiencia a bordo, en un contexto donde la industria aérea continúa explorando nuevas formas de optimizar costos y desempeño.

