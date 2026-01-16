El sector aeronáutico se prepara para un cambio que podría transformar la experiencia de vuelo con el anuncio del Phantom 3500, el que sería el primer avión comercial sin ventanas para pasajeros. El modelo, que aún se encuentra en fase de desarrollo, busca priorizar la eficiencia aerodinámica y el ahorro de combustible, dejando de lado uno de los elementos más tradicionales de las aeronaves comerciales.

El Phantom 3500 fue diseñado por la empresa Otto Aerospace y se caracteriza por prescindir de ventanas en la cabina, salvo las destinadas al piloto y las salidas de emergencia. Esta decisión responde a criterios técnicos relacionados con el diseño del fuselaje y la reducción de peso, aspectos que influyen directamente en el desempeño de la aeronave durante el vuelo.

Este avión cuenta con dos motores turbofán Williams FJ44 y un volumen de cabina de 22,65 metros cúbicos. En su interior, el espacio alcanza cerca de dos metros de alto y dos metros de largo, con capacidad para transportar hasta cuatro pasajeros. Su diseño incluye un fuselaje con forma de lágrima, cola en configuración de T y alas pensadas para mantener un flujo de aire más estable.

La ausencia de ventanas permite optimizar la estructura del avión y disminuir el consumo de combustible. En reemplazo de los tradicionales ventanales, el Phantom 3500 incorpora pantallas 4K instaladas en paredes y techo, las cuales mostrarán imágenes del exterior en tiempo real, simulando la vista que normalmente se tiene durante el vuelo.

El uso de materiales compuestos en la fabricación del avión también apunta a mejorar su rendimiento. Estos materiales permitirían ampliar el rango de vuelo y el tiempo en el aire, además de facilitar operaciones en aeropuertos pequeños, lo que ampliaría las posibilidades de uso del modelo en rutas menos convencionales.

En cuanto a su puesta en marcha, el Phantom 3500 tiene previsto su primer vuelo para el año 2027. Posteriormente, se espera que hacia 2030 obtenga la certificación oficial necesaria para transportar pasajeros, un paso clave para su entrada al mercado comercial.

Finalmente, de concretarse los plazos, este avión podría marcar un antes y un después en la aviación, no solo por su diseño sin ventanas, sino por el enfoque en eficiencia, sostenibilidad y nuevas formas de interacción entre los pasajeros y el entorno durante el vuelo.

