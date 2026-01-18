Rechazar una llamada internacional de un número extraño, lejos de solucionar el problema del spam telefónico, podría agravarlo, de acuerdo con una advertencia divulgada recientemente. La explicación parte de cómo funcionan los sistemas automáticos de marcación usados por campañas comerciales y redes de estafa, que interpretan cualquier interacción como una señal de que el número pertenece a una persona real y disponible.

La alerta fue difundida por Nona, una cuenta experta en inteligencia artificial en la red social X, quien señaló que al presionar el botón de rechazo se envía información valiosa a estos sistemas automáticos. “Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo, entonces se multiplican”, al explicar por qué muchas personas notan un aumento de llamadas tras colgar números desconocidos.

Los marcadores automáticos no necesitan que el usuario conteste ni entable conversación. El simple hecho de colgar o rechazar la llamada indica que el teléfono está encendido y que alguien lo está usando en ese momento. Esa señal técnica basta para que el número sea clasificado como “valioso” dentro de las bases de datos que alimentan nuevas campañas de llamadas no deseadas.

El problema suele originarse mucho antes de que suene el teléfono. En muchos casos, los números entran en circulación tras registros en plataformas digitales o servicios en línea, donde los datos personales se recopilan, agrupan y comercializan. Una vez en esas listas, cada reacción del usuario ayuda a optimizar los intentos de contacto de quienes buscan vender productos o cometer fraudes.

Frente a este panorama, expertos en ciberseguridad recomiendan aplicar el principio de mínima interacción, ya que ofrecer menos pistas reduce la probabilidad de quedar atrapado en un ciclo constante de llamadas. En ese contexto, se sugieren medidas tanto preventivas como de respuesta inmediata para disminuir el impacto del spam telefónico.

En el ámbito de la prevención administrativa y de largo plazo, las recomendaciones son:

Solicitar, bajo la Ley de Habeas Data en Colombia, el retiro de permisos para el uso de datos personales en empresas con las que se haya tenido relación.

Presentar reclamaciones ante autoridades competentes, como la CRC, y ante el operador móvil cuando el acoso sea persistente.

Inscribirse en los mecanismos de exclusión publicitaria que ofrecen los operadores para limitar legalmente el contacto comercial.

En cuanto a la respuesta inmediata y cotidiana, estas son algunas sugerencias:

Evitar devolver llamadas a números desconocidos o con prefijos internacionales extraños.

No contestar, no colgar ni rechazar la llamada; dejar que el teléfono timbre hasta que finalice.

Activar y configurar los filtros automáticos de spam incluidos en la mayoría de teléfonos inteligentes.

No presionar teclas cuando un sistema automático ofrezca “darse de baja” de la lista.

Abstenerse de interactuar o intentar dialogar con sistemas de voz automatizados.

Finalmente, aunque colgar una llamada pueda dar una sensación momentánea de alivio, la estrategia más efectiva consiste en limitar al máximo la interacción y el flujo de datos personales, apostando por una mayor discreción digital frente a un entorno cada vez más dominado por llamadas automatizadas y fraudes telefónicos.

