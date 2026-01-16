En el marco de CES 2026, Asus y su marca gamer Republic of Gamers (ROG) presentaron su portafolio más ambicioso hasta la fecha, con una propuesta que combina IA, innovación en diseño y nuevos formatos de dispositivos pensados para ‘gaming’, creación de contenido, productividad y entornos profesionales.

ROG celebró en CES dos décadas de liderazgo en el mundo ‘gamer’, reafirmando su espíritu For Those Who Dare con lanzamientos que llevan el gaming portátil y de escritorio a un nuevo nivel.

Entre las principales novedades se destaca la ROG Zephyrus Duo 2026, una laptop que redefine el concepto de multitarea con su diseño de doble pantalla OLED, pensada tanto para ‘gaming’ de alto rendimiento como para ‘streaming’, diseño y creación de contenido. Su formato flexible permite adaptarse a distintos modos de uso, transformándose en una verdadera estación de trabajo portátil.

Otra de las presentaciones más llamativas fue la ROG Flow Z13 – edición especial desarrollada junto a Kojima Productions, una colaboración que fusiona hardware de alto rendimiento con una fuerte identidad artística y narrativa. Inspirada en el concepto Ludens, la Flow Z13 se presenta como un dispositivo 2-en-1 ultraportátil que puede funcionar como consola, tablet creativa o laptop ‘gamer’, acompañada por una línea de periféricos de edición limitada que refuerzan su carácter coleccionable.

Los nuevos ROG Xreal Glasses R1 expanden las fronteras del ‘gaming’ portátil al integrar una pantalla Micro-OLED de alta fidelidad en un formato de gafas livianas, capaces de proyectar un área de visualización equivalente a 120 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz. Diseñadas para una integración total con el ecosistema ROG, ofrecen conectividad USB-C con soporte DisplayPort para una experiencia ‘plug-and-play’ inmediata en consolas, smartphones y laptops.

Este dispositivo no solo destaca por su calidad visual cinematográfica y su certificación de confort ocular, sino por permitir a los usuarios llevar consigo un entorno de juego de gran formato sin las restricciones físicas de un monitor tradicional, consolidándose como el accesorio definitivo para la movilidad extrema.

Por su parte, ASUS presentó un ecosistema completo de dispositivos impulsados por IA, enfocados en distintos perfiles de usuarios: profesionales, creadores, estudiantes y empresas.

Dentro de la línea Zenbook, se destacaron dos propuestas que marcan el rumbo de la marca. La Zenbook DUO 2026 profundiza el concepto de doble pantalla en un formato más compacto, liviano y potente, ideal para quienes trabajan en multitarea y buscan maximizar la productividad desde cualquier lugar, con mejoras importantes en el diseño (como la bisagra más compacta y resistente) y la autonomía, integrando una batería dual con una capacidad total que es más de un 30% mayor que en la versión anterior.

En paralelo, la Zenbook A16, pensada para usuarios que priorizan movilidad sin resignar rendimiento, llamó la atención por combinar una enorme pantalla de 16 pulgadas con un diseño ultraliviano de sólo 1.2Kg de peso y una autonomía extendida que puede superar las 20 horas.

Para el universo creativo, ASUS presentó la ProArt GoPro Edition, una laptop convertible desarrollada junto a GoPro, diseñada específicamente para creadores de acción.

El equipo integra funciones pensadas para simplificar el paso de la captura a la edición, incorporando herramientas basadas en IA que optimizan el flujo de trabajo audiovisual y cuenta con fiabilidad respaldada por un estándar de pruebas de grado militar que garantizan el funcionamiento en climas diversos y desafiantes como el desierto, la montaña y los bosques, transformándola en la herramienta ideal para los creadores de contenido outdoor.

En el segmento corporativo, la marca mostró su visión del futuro empresarial con la nueva ExpertBook Ultra y la evolución de las series Expert, dispositivos ultralivianos y seguros que incorporan IA para mejorar reuniones, gestión de tareas y colaboración, acompañados por la plataforma ASUS MyExpert.

Complementando la oferta de innovación, el ASUS UGen300 USB AI Accelerator se presenta como una solución disruptiva que habilita la inteligencia artificial en el edge mediante una interfaz plug-and-play vía USB-C.

Impulsado por el procesador Hailo-10H, este dispositivo entrega una potencia de 40 TOPS y cuenta con 8 GB de RAM LPDDR4 dedicada, permitiendo ejecutar modelos de IA generativa complejos (como LLM y VLM) de forma local sin comprometer los recursos del equipo anfitrión.

Su compatibilidad universal con Windows, Linux y Android, sumada al soporte nativo para frameworks líderes como PyTorch y TensorFlow, lo convierte en una herramienta esencial para desarrolladores y profesionales que buscan transformar cualquier estación de trabajo en una unidad de procesamiento de IA de alto rendimiento de manera inmediata

