eleva las pantallas formando una “A” con la bisagra, permitiendo que dos personas jueguen juntas una frente a la otra.

configura ambas pantallas en orientación vertical, perfecto para navegadores web y herramientas de programación donde se necesita visualizar muchas líneas de código a la vez.

coloca la Zephyrus Duo abierta en 180°, permitiendo que cada pantalla quede frente a un miembro de una reunión para una colaboración rápida en grupos grandes.

También se ha prestado especial atención al teclado magnético desmontable. Este puede usarse como un teclado de laptop estándar, pero también es completamente extraíble y puede utilizarse de forma inalámbrica a través de Bluetooth en cualquiera de los múltiples modos de operación de la Zephyrus Duo. A pesar de su perfil ultra delgado de 5.1 mm, cuenta con un recorrido de tecla profundo de 1.7 mm, a la altura de las laptops gamer premium. Un touchpad ultra grande, ampliado respecto al diseño de la generación anterior, permite una navegación fluida y funciones multitáctiles, sin importar cómo se esté utilizando el equipo.

La Zephyrus Duo integra el procesador Intel más reciente, un “monstruo” multitarea de 16 núcleos y 32 hilos capaz de manejar cualquier aplicación o juego AAA. “En cada paso del camino, me ha impresionado lo increíble que sucede cuando nuestras dos grandes culturas lideradas por la ingeniería se unen”, afirmó Josh Newman, Vicepresidente de Marketing de Producto en Intel. “¡Este nuevo portafolio de productos ROG Zephyrus impulsado por los últimos procesadores Intel Core Ultra es realmente increíble!”.

Equipada con hasta una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para laptop con un TGP máximo de 135W, la Zephyrus Duo es una máquina de ensueño tanto para gamers entusiastas como para creadores. Esta GPU insignia ofrece las últimas funciones de gaming e IA, incluyendo DLSS 4, Generación de Cuadros (Frame Generation) y núcleos de trazado de rayos (Ray Tracing) de 4ta generación. Con esta potencia, los jugadores pueden maximizar la resolución, las texturas y la fidelidad en todos los títulos recientes.