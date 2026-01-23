El accidente de una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia dejó un saldo final de 10 personas muertas, luego de que este viernes fueran localizados los restos de los dos pasajeros que permanecían desaparecidos, informaron las autoridades locales.

La aeronave turbohélice, operada por Indonesian Air Transport y alquilada por el Ministerio de Pesca, perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado, cuando se dirigía a la ciudad de Makassar. A bordo viajaban siete tripulantes y tres funcionarios. El avión terminó impactando contra el monte Bulusaraung, en la isla central de Célebes.

Durante los primeros días del operativo fueron recuperados ocho cuerpos, en medio de condiciones extremas marcadas por el terreno empinado y el mal clima. Este viernes, los equipos de rescate lograron ubicar a las dos personas restantes, completando así la localización de todas las víctimas, según confirmó el jefe local de rescate, Andi Sultan.

Las autoridades señalaron además que la caja negra del avión fue encontrada el miércoles, lo que podría aportar información clave para esclarecer las causas del siniestro. Desde el domingo ya se habían identificado restos de la aeronave cerca de la cima de la montaña, incluidos fragmentos del fuselaje y de la cola.

Indonesia, un país compuesto por miles de islas, depende ampliamente del transporte aéreo para su conectividad, aunque mantiene un historial preocupante en materia de seguridad aérea. En los últimos meses, varios accidentes de helicópteros en distintas regiones del país dejaron múltiples víctimas fatales.

