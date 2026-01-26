Gustavo Petro recibió este lunes 26 de enero la notificación que más estaba esperando: el gobierno de Estados Unidos le volvió a otorgar la visa para que viaje a dicho país para su reunión con Donald Trump.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Se puso como machito de bar, como buen borracho”: Pinzón, de frente contra Petro)

De acuerdo con Noticias Caracol, la canciller Rosa Villavicencio fue a la Casa de Nariño durante la tarde de este lunes para hacerle saber al presidente que su documento fue reactivado, luego de que el gobierno norteamericano se lo revocó en septiembre de 2025. El encuentro duró aproximadamente una hora y media y se centró en ultimar los detalles de la visita diplomática.

¿Qué tipo de visa le dieron a Gustavo Petro y cuánto le durará para estar en EE. UU.?

El mandatario tendrá una visa de categoría temporal, cuya vigencia dura el tiempo de la visita de la persona que ingrese a territorio estadounidense. Es decir, Petro tendrá el documento en lo que dura su estadía.

Lee También

El mandatario viajará este domingo primero de febrero a Washington y se reunirá con el presidente Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro se llevará a cabo a las 11 de la mañana.

A su vez, Caracol dio a conocer que la comitiva que acompañará al presidente estará compuesta por: la canciller Villavicencio; Raúl Moreno, jefe de gabinete; Andrés Hernández, el asesor de comunicaciones, y cinco periodistas que el mandatario aún no ha definido quiénes serán.

No obstante, el noticiero ya citado reveló que varios integrantes del gabinete presidencial han expresado su deseo de viajar para charlar con Trump. Uno de los mencionados fue Armando Benedetti, quien ya habría tramitado los documentos para obtener su visa, agregó Caracol.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.