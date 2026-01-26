Juan Carlos Pinzón, precandidato de la presidencia avalado por el Partido Oxígeno y que hace parte de La Gran Consulta, volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro por la esperada reunión que tendrá con Donald Trump el próximo 3 de febrero en Washington, después de largas tensiones entre ambos Colombia y EE. UU.

“Hay que ver a Petro tan machito, gritando en contra de todo el mundo, de las democracias, del Gobierno americano y de mucha gente. Hoy se le ve como un ‘perrito faldero’ de Trump. El señor Petro y sus herederos ya le hicieron mucho daño a Colombia”, acusó Pinzón en un arranque de críticas, poniendo en la palestra el ascenso de Petro como vocero confrontativo en los asuntos internacionales. Estas palabras se lanzaron al viento en lo que parece ser un intento de minar su apoyo.

“Se lo mandé a decir, le dije que la diplomacia es importante, pero se puso como machito de bar, como buen borracho, a dar acá y dar allá, apenas le salió uno grande se asustó, salió corriendo de rodillas y a que lo reciban. Ahora a qué va a Estados Unidos, en lugar de trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la seguridad para los colombianos, va es a que le den la visa y a que lo saquen de la Lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero”, señaló Pinzón en un discurso sobre su campaña.

En aras de remediar lo que percibe como la carencia del actual Gobierno en asuntos fronterizos y relaciones exteriores, Pinzón, quien también fungió como embajador de Colombia en Washington, propuso, en caso de llegar a la presidencia, el reforzamiento de las Fuerzas Militares y de Policía con tecnología de punta y mayores números de personal para restablecer el control estatal de la frontera colombiana con Venezuela, actualmente en manos de grupos criminales.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.