Un nuevo escándalo sobre el manejo de los recursos públicos sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que una investigación revelara un fuerte incremento en la contratación por prestación de servicios, esquema que ha sido señalado como una posible “nómina paralela” dentro del Estado.

La denuncia fue hecha por Juan David Castellanos, investigador en gestión pública y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, quien hizo un análisis detallado de la contratación estatal durante la actual administración.

Según sus hallazgos, el valor de los contratos de prestación de servicios pasó de 12,1 billones de pesos en 2022 a 19,3 billones en 2025, lo que representa un aumento de 7,2 billones de pesos en solo tres años.

Castellanos explicó que el estudio se basó en la revisión de más de 105.000 contratos suscritos por todos los ministerios del Gobierno nacional, utilizando la información registrada en las plataformas oficiales Secop I y Secop II. A partir de estos datos, concluyó que no solo creció el gasto, sino también el número de personas vinculadas bajo este tipo de contratación.

De acuerdo con su análisis, en 2022 había 11.851 personas contratadas mediante prestación de servicios, mientras que para finales de 2025 la cifra llegó a 18.685, es decir, cerca de 7.000 nuevos cargos creados bajo distintas modalidades contractuales.

“Son casi 7.000 nuevos contratistas metidos a dedo en solo tres años”, advirtió Castellanos al presentar los resultados de la investigación.

Acá, lo mencionado por el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá:

#Atención 🚨 Hoy destapo un nuevo escándalo del gobierno de @petrogustavo 💲Una nómina paralela por más de $7 billones 🚨📹👇🏻 pic.twitter.com/3jtH7kC0pB — José David Castellanos (@JDCastellanosO) January 26, 2026

El investigador sostuvo que el impacto fiscal de este aumento es considerable, ya que los 7,2 billones de pesos adicionales destinados a este esquema equivalen a casi la mitad de los 16 billones de pesos que el Gobierno buscaba recaudar con la más reciente reforma tributaria.

“¿Saben cuánto nos cuesta este capricho? Pasamos de gastar 12,1 billones de pesos en 2022 a 19,3 billones de pesos en 2025. Son 7,2 billones de pesos adicionales en corbatas y oficinas”, señaló.

Parte de estos contratos, según explicó, fueron adjudicados tanto a personas naturales como a empresas contratistas del Estado, lo que amplía el alcance del esquema y su impacto sobre el presupuesto público.

Datos adicionales citados por la revista Semana, que dio a conocer detalles del estudio, muestran que el crecimiento de la llamada nómina paralela no fue homogéneo en todas las entidades. Algunos ministerios registraron aumentos particularmente altos. En el Ministerio de Salud, el incremento fue del 154 %; en Agricultura, del 127 %; en Ambiente, del 117 %; y en Trabajo, del 285 %.

El caso más llamativo, según los datos analizados y divulgados por Semana, se presentó en el Ministerio de Cultura, donde la contratación por prestación de servicios habría crecido un 1.985 % desde 2022, convirtiéndose en la entidad con el mayor aumento porcentual durante el gobierno Petro.

El análisis también comparó el comportamiento de la contratación con el gobierno del expresidente Iván Duque, encontrando cambios en la duración de los contratos. Mientras que antes el 45 % de los contratos tenía una vigencia de nueve meses o más, en la administración actual esa proporción bajó al 34,5 %.

En contraste, aumentaron los contratos de corta duración, lo que, según Castellanos, ha precarizado las condiciones laborales dentro del Estado. Las revelaciones han abierto un nuevo frente de debate sobre la austeridad, la transparencia y el uso de los recursos públicos en el actual gobierno, en un momento en el que el país enfrenta presiones fiscales y un creciente endeudamiento.

