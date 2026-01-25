Un reciente informe de El Tiempo analiza varios movimientos políticos y judiciales relevantes en Colombia, con énfasis en el posible remezón ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro de cara al escenario electoral de 2026.

Tras la salida de figuras como Angie Rodríguez del Dapre y Juan Carlos Florián del Ministerio de la Igualdad, en la Casa de Nariño crecen las versiones sobre una nueva reorganización del gabinete, que incluso podría incluir a ministros cercanos al mandatario.

Estas salidas tendrían un doble propósito: ajustar cuotas políticas con miras a las elecciones legislativas y responder a la inconformidad de Petro con algunos funcionarios, añade ese medio.

En el ámbito electoral general, se confirma el regreso de Miguel Uribe Londoño a la contienda presidencial, luego de su salida del proceso del Centro Democrático. Uribe ya contaría con aval del Partido Demócrata, lo que habría generado tensiones con el movimiento En Marcha, que buscaba ese respaldo para Juan Fernando Cristo.

En temas económicos y académicos, se destaca la llegada de Marcela Meléndez como nueva directora de Fedesarrollo, desde donde impulsaría una agenda enfocada en desarrollo, crimen organizado y trabajo interdisciplinario.

En el frente judicial, se espera una decisión clave sobre la situación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, detenidos por el escándalo de la UNGRD.

Finalmente, el informe de ese diario menciona nuevos nombramientos en el Gobierno y avances en la expansión de los Centros de Atención de la Fiscalía en regiones del país.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.