El Eln informó este jueves que el cuerpo de Camilo Torres Restrepo fue encontrado, después de 60 años de que fuera abatido por tropas de la Quinta Brigada del Ejército en el sitio Patio Cemento, en jurisdicción de Carmen de Chucurí (Santander), en ese entonces corregimiento de San Vicente de Chucurí. Este viernes, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) también informó que los avances técnico-científicos logrados en los últimos años para la búsqueda de las más de 135.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, así como los datos recabados con la investigación humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial, “han permitido acercarse, en esta oportunidad, a la presunta localización del cuerpo” del sacerdote.

Sigue a PULZO en Discover

(Le interesa: Número de guerrilleros venezolanos del Eln en Colombia estaría creciendo sin control)

La UBPD no ahonda en más detalles y solo recuerda que la solicitud de búsqueda de Camilo Torres fue recibida por esa entidad en 2019. “Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos dos años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses”, dice, y después advierte, con menos certeza de la que muestra el Eln, que “continuará avanzando en la verificación de las hipótesis formuladas en este caso, con el fin de entregar respuestas a sus buscadores”.

Este viernes también, en lo que parece ser otra reacción a lo informado por el Eln, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) dijo que actualmente practica análisis forenses de muestras óseas obtenidas en el desarrollo de un trabajo conjunto con la UBPD, y trata de establecer si una de esas muestras corresponde a Camilo Torres, muerto el 15 de febrero de 1966. Pero aseguró que no tiene bajo su custodia el cuerpo. Dar con el sacerdote no solo sería una noticia de indiscutible trascendencia. El hallazgo reactivaría su memoria, que podría interpelar hoy al grupo guerrillero por haberse apartado de su ideario.

Lee También

El presidente Petro, ante el anuncio del Eln y la información de las dos autoridades en el tema de desaparecidos por el conflicto, dijo que el cuerpo de Camilo Torres “será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo”.

Eln dice que conoce del hallazgo de Camilo Torres

Después de que Camilo Torres, que cofundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, decidiera irse al monte a guerrear con el Eln, en la dirigencia de esa guerrilla se abrió un debate sobre si debiera participar en los combates. Finalmente, se lo permitieron y en el primer enfrentamiento con el Ejército el cura fue abatido cuando, pistola en mano, intentaba despojar de su fusil a un militar gravemente herido. El religioso rebelde tenía 37 años.

Desde ese momento no se supo más del cuerpo de Torres Restrepo. De su cadáver dispuso el coronel Álvaro Valencia Tovar, entonces comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga. El militar murió en 2014 y se llevó a la tumba el lugar donde dejó los despojos de ‘Argemiro’, el alias con que el Eln (re) bautizó al cura. Otro que pudo saber dónde está la tumba de Torres Restrepo fue su hermano Fernando, radicalmente opuesto a las ideas socialistas y comunistas. A él se lo pudo contar Valencia Tovar, pero también murió en Estados Unidos sin revelar esa ubicación de enorme valor para el Eln.

Sin dar mayores detalles y sin confirmar si su información se basa en lo que puedan saber la UBPD y el INMLCF, el Eln aseguró en un comunicado que ese grupo “conoce que su cuerpo [el de Camilo Torres] ha sido encontrado y verificada su identidad”. Pero no precisa quién lo encontró ni quién verificó su identidad. Pese a esas falencias, y en el tono que caracteriza a esa guerrilla, agregó que “ya la voz empieza a correr”, precisamente porque ellos echaron a andar el hasta ahora no corroborado hallazgo. Y, con el también muy usado recurso retórico envolvente para involucrar a toda la población, añadió que “el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional”.

Hay, sin embargo, un aparte del comunicado del Eln menos cargado ideológicamente, con un tinte más historiográfico si se quiere, en el que asegura que “la memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones”. Efectivamente, es así, y a renglón seguido el mismo Eln se inclina por su propia perspectiva al asegurar que “en estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el Eln”.

Gustavo Petro saca al Eln la memoria de Camilo Torres

Pero, para no ir a las narrativas de derecha que aborrece el Eln, valdría la pena considerar las opiniones de figuras representativas de la izquierda como la del presidente Gustavo Petro, que cuestiona a esa guerrilla por el proceso de degradación en el que entró, y para eso ha invocado precisamente la figura de Camilo Torres. En 2023, ante un comentario del entonces presidente del Congreso, Roy Barreras, quien dijo que los del Eln “o pasan a la historia como constructores de la paz total o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico”, el presidente Petro aseguró: “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”.

Al año siguiente, el jefe de Estado le reclamó al Eln “coherencia con el pensamiento del sacerdote Camilo Torres”, y le advirtió que era “la hora del amor eficaz”, al ver cómo esa guerrilla se apartaba de su proyecto de “paz total”. El amor eficaz es una categoría constituida por cuatro dimensiones: teológica, ética, epistemológica y política, que apuntan a un nuevo proyecto de humanidad, siempre en clave de construcción del socialismo. Hasta el momento de su muerte, no fue claro si para Camilo Torres, pese a que decidió tomar las armas y pidió combatir, lo cual indica que habría considerado la posibilidad de matar a un prójimo para lograr su ideal —aunque la tradición cristiana ordena no hacerlo— ese “amor eficaz” contemplaba medios como acabar con la vida de otro.

En febrero de 2025, el presidente Petro, en respuesta al jefe máximo del Eln, alias ‘Antonio García’, que aseguró que el mandatario aplica una “doctrina nazi” en relación con la situación de violencia en el Catatumbo, que el mismo Eln exacerba, anunció que la sotana de Camilo Torres sería convertida en patrimonio nacional. “Puede Antonio García atacarme lo que quiera e intentar matarme si lo desea. Muchos revolucionarios han muerto bajo balas del Eln”, dijo Petro entonces, y volvió a acusar al Eln de narcotráfico. “Ustedes permitieron que los traquetos levanten la bandera roji/negra y no les importó la sotana de Camilo Torres Restrepo, que aun guardo, la volveré patrimonio nacional y estará en la sala de la revolución de la Casa de Nariño”.

Para Petro, “la nueva generación del Eln decidió manchar [su] bandera con cocaína y ya no la entiende, no sabe qué significa: rojo y negro significa libertad o muerte y las mafias son la esclavitud contra el pueblo”. La mirada del presidente, que es de izquierda y que ve como un cartel mafioso al Eln, es apenas uno de esos puntos de vista diferentes o “perspectivas políticas e ideológicas” de las que advierte esa guerrilla en el comunicado en el que anuncia el hallazgo del cuerpo de Camilo Torres. Pero eso no significa que el mandatario esté equivocado, o que otras miradas sobre el sacerdote rebelde o el Eln lo estén.

Puede ser que Camilo Torres haya escogido al Eln para tomar las armas y que sea uno de sus mitos fundacionales, pero esa no es una condición suficiente para que el grupo sea depositario de la verdad absoluta sobre las ideas del cura guerrillero. Por ejemplo, un gran interrogante que se ha abierto es si el “amor eficaz” del que hablaba Camilo Torres hoy contemplaría apelar también a otras formas de sufrimiento humano como el secuestro, el narcotráfico, la extorsión y el desplazamiento forzado de inocentes. Tampoco hay certeza sobre si consideraría la alianza con regímenes dictatoriales como el de Venezuela. Por eso, de ser cierto el hallazgo del cuerpo de Camilo Torres, esa figura hoy, más que reforzar políticamente al Eln, podría terminar interpelándolo.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.