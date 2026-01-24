El presidente Gustavo Petro pidió revisar de manera inmediata los precios de los medicamentos en Colombia, tras la reciente revaluación del peso y la caída del dólar, que se ubicó alrededor de los $ 3.637.

Según el mandatario, dado que prácticamente todos los medicamentos tienen componentes importados, sus precios en pesos deberían disminuir.

A través de su cuenta en X, Petro solicitó a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos reunirse para evaluar el impacto de la revaluación y afirmó que no reducir tarifas sería un acto de especulación.

En 2025, el sistema de salud entregó más de 242 millones de unidades de medicamentos, con una inversión cercana a los $ 498.000 millones, lo que refuerza la importancia del ajuste de precios para aliviar costos al sistema y a los pacientes.

Sin embargo, la solicitud del Gobierno se produce en un contexto complejo para la industria farmacéutica nacional.

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif) ha advertido sobre una grave crisis de sostenibilidad, marcada por mayores costos laborales, exigencias regulatorias, encarecimiento del crédito y retrasos en los pagos del sistema de salud.

Ascif también señaló que la industria local no ha logrado consolidar la producción de medicamentos de alto costo por falta de garantías para invertir, lo que pone en riesgo el abastecimiento.

Mientras tanto, el dólar mostró alta volatilidad, con fuertes movimientos alrededor del nivel psicológico de los $ 3.600, considerado un soporte clave por analistas financieros.

