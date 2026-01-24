El presidente Gustavo Petro aseguró que la revaluación del peso colombiano debe tener un impacto directo e inmediato en el precio de los medicamentos que se comercializan en el país, al señalar que todos cuentan con componentes importados y, por lo tanto, sus costos en pesos deberían reducirse.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro anuncia “honores” para el cura Camilo Torres por presunto hallazgo de sus restos)

De acuerdo con el mandatario, cualquier decisión distinta a una rebaja en los precios constituye un comportamiento especulativo que no tendría justificación en el actual contexto cambiario. El jefe de Estado fue enfático en que la ciudadanía no puede seguir pagando valores que no correspondan a la realidad económica del momento.

En ese sentido, Petro indicó que espera que la instancia oficial encargada de la evaluación de precios se reúna de inmediato para analizar el efecto concreto de la revaluación del peso sobre los medicamentos, y revisar si los costos actuales reflejan esa variación.

Lee También

Dada la revaluación del peso, todas las medicinas con componentes importados, que son todas, deben rebajar su precio en pesos. Cualquier cosa diferente es especulación. Espero que la instancia oficial d eprevios se reuna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2026

El pronunciamiento se da en medio del debate sobre el acceso a los medicamentos y los costos que enfrentan los usuarios del sistema de salud, un tema que ha provocado constantes reclamos por parte de pacientes y asociaciones de usuarios.

Ahora habrá que esperar si el llamado del presidente se traduce en decisiones regulatorias y en una reducción efectiva de los precios en droguerías y establecimientos farmacéuticos del país.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.