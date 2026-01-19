Luego de las denuncias y las evidencias de que el Eln y otras organizaciones colombianas ha hecho de Venezuela su casa, en donde han encontrado el apoyo y el abrigo del régimen que ha gobernado ese país durante 26 años, en el imaginario de este lado de la frontera (y quizá del otro lado también) se ha fortalecido la idea de que son los delincuentes colombianos los únicos que se mueven hacia Venezuela. Sin embargo, siguen apareciendo vestigios de presencia de guerrilleros venezolanos en Colombia, con las graves dificultades que eso representa para las autoridades y la vulneración de la soberanía nacional.

Esa presencia de guerrilleros venezolanos en Colombia se podría estar incrementando como consecuencia de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. La potencia norteamericana, la nueva administración del régimen encabezada por Delcy Rodríguez y aun el Gobierno del presidente Gustavo Petro se están alineando para combatir al Eln, lo que le reduce espacios en Venezuela. Analistas advierten que ya se estaría produciendo un repliegue de esa guerrilla hacia Colombia, incluso de los cabecillas que se han movido a sus anchas en diferentes estados venezolanos.

Quejas sobre guerrilleros del Eln venezolanos en Colombia

El Eln no ha dejado de crecer en los últimos años en el país vecino. El centro de pensamiento e investigación InSight Crime ha recopilado información que confirma que está en 8 de los 24 estados de esa nación. Tiene mayor injerencia en los fronterizos Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, en donde controla economías criminales y garantiza la movilidad entre los dos países, aunque también ha llegado a estados en el centro y el oriente venezolano como Bolívar, Barinas, Anzoátegui y Guárico. En ese país se sabe de la presencia de cabecillas como Eliécer Erlinto Chamarro, alias ‘Antonio García, máximo jefe del Eln, y Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, jefe del Frente de Guerra Oriental.

Que guerrilleros venezolanos del Eln están en Colombia, especialmente en el Catatumbo, lo probaron declaraciones a la revista Semana de un finquero de esa región que comparten los dos países. El hombre mostró su sorpresa porque, siendo originario de allá y creyéndose conocido incluso por la delincuencia, ha encontrado extraños que no lo reconocen. “Cada día es más difícil todo. A uno lo paran en los retenes y preguntan: ‘¿De dónde vienes?’. Yo soy nacido en La Gabarra, siempre he vivido allá y me conoce todo el mundo. Pero cada vez hay más guerrilleros de otras partes que no conocen a nadie, muchos venezolanos en el Eln”, dijo.

Múltiples fuentes citadas por InSight Crime, de diferentes estados fronterizos, le confirmaron a ese centro de pensamiento e investigación en 2022 que, a medida que el Eln se ha expandido en Venezuela, también se ha fortalecido mediante el reclutamiento de venezolanos, entre ellos, menores de edad. “La guerrilla los engatusa ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles un pago, y como estamos en esta situación en la que no hay trabajo, salen entusiasmados”, le dijo a InSight Crime un líder religioso en un municipio dominado por el Eln en el estado Apure. Por su parte, el coronel Edilberto García, comandante de la Policía en Vichada le aseguró a la misma organización que en ese departamento colombiano los guerrilleros del Eln son “cien por ciento venezolanos”.

El reclutamiento de venezolanos por parte del Eln podría entenderse como una práctica obvia para una guerrilla que delinque en Colombia y opera como grupo paramilitar en Venezuela. Así como ese grupo desarrolla en la nación vecina sus actividades ilícitas de narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, contrabando y extorsión, también tiene dentro de su ‘portafolio’ arrastrar a sus filas a menores y jóvenes, mediante engaños, como lo hace en Colombia. Con todo, se trata de un fenómeno poco documentado, sobre todo en el último cuarto de siglo, periodo en el que el Eln encontró un ambiente favorable para su fortalecimiento y expansión en ese país en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Teniente venezolano ingresó al Eln y ejecutó masacre

El Eln se ha movido en Venezuela desde las décadas de los sesenta y setenta, época en la que tuvo relación con movimientos de izquierda de ese país, y de ese grupo han hecho parte, hace mucho rato, personas venezolanas. Todavía se recuerda el tristemente célebre caso de Francisco Javier León Paolini, un teniente que desertó de la Guardia Nacional y se integró al Eln. Comandó el ataque del 25 de febrero de 1995 contra un puesto fluvial de la Infantería de Marina venezolana, situado en el caño Cararabo, contiguo con el departamento colombiano de Vichada. En ese hecho, conocido como la masacre de Carabobo, fueron asesinados ocho infantes de marina venezolanos.

Esta masacre también cobró relevancia porque el general del ejército venezolano Carlos Julio Peñaloza Zambrano —famoso porque estuvo muy cerca de impedir que Hugo Chávez consiguiera su intentona golpista del 4 de febrero de 1992— publicó una investigación en 2012 según la cual, con base en reportes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el día anterior al ataque en Carabobo, Chávez estuvo muy cerca, en el caserío colombiano de La Culebra, a orillas del río Meta. Allí se habría reunido con su amigo el desertor León Paolini.

El DAS, según el general Peñaloza Zambrano, envió a la también desaparecida Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) de Venezuela un informe basado en declaraciones de guerrilleros detenidos que aseguraron que Chávez “había estado en La Culebra y había pasado información de interés a los atacantes”, es decir, al Eln. Este episodio mostraría las costuras de las relaciones de personajes venezolanos con el Eln desde hace muchos años.

Pero, en realidad, ese grupo armado se nutre reclutando principalmente venezolanos vulnerables, sobre todo después del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. La desmovilización de buena parte de esa guerrilla dejó no solo espacios vacíos en Colombia, sino en Venezuela, copados después por el Eln. La inteligencia militar colombiana estableció en 2018 una tendencia que con seguridad se debe estar reproduciendo en la actualidad: ciudadanos venezolanos migrantes en Colombia captados por el Eln en las zonas donde delinque ese grupo.

La agencia de noticias Reuters informó en ese año que cinco comandantes militares le habían dicho que hasta el 30 % de combatientes de los grupos armados ilegales en la región de la frontera oriental de Colombia son venezolanos. El general Luis Fernando Navarro, comandante para la época de las Fuerzas Militares, confirmó que el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos es relativamente fácil por su “estado de indefensión”. Ese fenómeno, poco documentado, es el que nutre los vestigios hoy de presencia de guerrilleros venezolanos en el territorio colombiano.

La nutrida existencia de venezolanos en la soldadesca del Eln puede explicar también —además de la inacción cómplice de las autoridades de ese país— el rápido cruce que hizo un grueso contingente de esa guerrilla en enero de 2025 entre Arauca y Norte de Santander, pasando sin ningún problema por territorio venezolano. Llegaron al Catatumbo a atacar al ‘Frente 33’ de las disidencias de las Farc y desataron una guerra que no termina aún, con decenas de muertos y decenas de miles de desplazados. En ese escenario, que no ha podido controlar el Gobierno Nacional, es donde aparecen los guerrilleros venezolanos del Eln que despiertan la queja del finquero oriundo de La Gabarra molesto porque no lo reconocen.

