Una profunda conmoción vive el municipio de Lérida (ver mapa), en el norte del Tolima, tras el asesinato de una familia completa mientras dormía en su vivienda. El crimen ocurrió en las últimas horas y dejó como víctimas a John Anderson Vargas Izao, de 35 años, su esposa Marta Zúñiga y su hijo Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de apenas 19 años.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, varios hombres armados ingresaron de manera violenta al inmueble durante la madrugada. Una vez dentro, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, quienes se encontraban descansando. El ataque fue directo y letal, sin que las víctimas tuvieran oportunidad de reaccionar.

Luego de cometer el crimen, los responsables escaparon rápidamente del lugar, aprovechando la oscuridad y el silencio de la noche. Hasta el momento, no se ha confirmado cuántas personas participaron en el ataque ni el medio exacto que utilizaron para huir, aunque se presume que contaban con apoyo externo.

Fueron los vecinos del sector, alarmados por el sonido de múltiples disparos, quienes dieron aviso a la Policía. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, encontraron a las tres personas con heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo. Aunque se intentó prestar ayuda de emergencia y trasladarlos a un centro asistencial, ya no presentaban signos vitales debido a la magnitud de los impactos de bala.

El triple homicidio ha causado consternación y temor entre los habitantes de Lérida, una población que no está acostumbrada a hechos de violencia de esta magnitud. Las autoridades locales reconocieron que, por ahora, no se tiene claridad sobre los móviles del ataque, aunque avanzan varias líneas de investigación.

La Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, asumió el caso y adelanta labores de inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos. Una de las hipótesis iniciales apunta a que el crimen podría estar relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión aún no ha sido confirmada y sigue en etapa preliminar.

Como parte de las acciones inmediatas, se desplegaron operativos de control y búsqueda en distintos barrios de Lérida y en municipios cercanos, con el fin de identificar tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales de la masacre.

Un dato que resulta clave dentro de la investigación y que fue presentado por el diario Nuevo Día de Ibagué es que dos menores de edad, que también residen en la vivienda, no se encontraban en el lugar al momento del ataque, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer este crimen que ha sacudido al Tolima.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: