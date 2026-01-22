Arango explicó que desde la Interpol le llegó información reveladora del caso de la mujer acusada por la muerte de dos niñas envenenadas con unas frambuesas bañadas en talio.

La periodista aclaró que la versión sobre un intento de suicidio por parte de Guzmán no era cierta y que la mujer cayó al río Támesis de Londres cuando huía de la Policía inglesa.

“No fue verdad que a mediados de diciembre la señora Zulma Guzmán, acusada de envenenar a las niñas con talio, se tirara al río Támesis en un intento de suicidio. La Policía de Reino Unido se acercó a ella y le informó que tenía un requerimiento de la Policía de Colombia. Ella, al huir, se lanzó al río. Fue rescatada y trasladada a un hospital. Cuando le dieron el alta, las autoridades le dijeron que iba a ser extraditada a Colombia”, comenzó explicando Arango.

Posteriormente, agregó que Guzmán intentó escaparse rumbo a Brasil, pero que allí las autoridades británicas la frenaron.

“Ella compró unos tiquetes para Brasil. Apareció la alerta de la Interpol y allí la detuvieron. La extradición durará un tiempo, pero las autoridades colombianas tienen fe en que ella venga a Colombia a explicar qué pasó”, sentenció Arango.

Caso Zulma Guzmán: niegan solicitud de libertad que hizo

La justicia británica negó la solicitud de libertad condicional a la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, quien permanecerá bajo prisión preventiva en el Reino Unido mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Colombia.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Westminster, en Londres, durante una audiencia realizada el pasado 12 de enero de 2026, en la que Guzmán compareció de forma remota desde la Estación de Policía de Islington.

Los magistrados argumentaron que existe un alto riesgo de fuga, dada la gravedad de los delitos que se le imputan, la posible condena a la que se enfrenta y la falta de arraigo en territorio británico.

Según la documentación conocida, Guzmán no cuenta con vínculos familiares o comunitarios sólidos en Londres, y uno de sus allegados residentes en el Reino Unido regresó a Colombia tras su detención, lo que reforzó esa percepción.

Guzmán es investigada en Colombia por el presunto envenenamiento con talio que habría causado la muerte de dos menores de edad en Bogotá en abril de 2025.

Además, el tribunal expresó preocupación por su estado de salud mental, luego de que fuera rescatada del río Támesis en un episodio confuso.

La empresaria rechazó regresar a Colombia y su defensa, encabezada por la abogada británica Katy Smart, buscará frenar la extradición. La próxima audiencia fue fijada para el 9 de febrero de 2026.

