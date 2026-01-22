La brutal muerte de Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida la madrugada del 31 de octubre de 2025, sigue sin resolverse. Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados como los responsables de este homicidio agravado, enfrentan ahora la posibilidad de una condena de entre 33 y 50 años de cárcel.

Según la Fiscalía General de la Nación que presentó un escrito de acusación en contra de estos individuos, los hechos tuvieron lugar tras la celebración de una fiesta de Halloween, cuando los acusados, bajo circunstancias aún bajo investigación, agredieron de manera violenta a Moreno.

“La víctima fue golpeada por primera vez por Juan Carlos Suárez, causando su caída al suelo; un amigo logró interrumpir la agresión, pero la situación escaló fatalmente minutos después”, detalla el documento de la Fiscalía. El estudiante fue atacado nuevamente mientras intentaba ponerse en pie, momento en que “Ricardo González le propina una patada por la espalda”, dejándolo en un estado de indefensión y a merced de sus agresores.

El informe de Medicina Legal concluye que Moreno murió a causa de “un trauma craneoencefálico contundente cerrado”, resultante de múltiples fracturas en el cráneo. Se trata de una muerte violenta calificada como homicidio, que estremece a sus familiares.

En el proceso jurídico, la Fiscalía sostiene que los actos violentos efectuados por Suárez Ortiz y González Castro fueron hechos con “dolo”, con la intención consciente y premeditada de causar la muerte del joven universitario. Este punto está respaldado por testimonios de testigos oculares, grabaciones de video y la irrefutable evidencia médica y forense.

“Suárez y González son señalados como coautores de este lamentable acto. La acusación alega circunstancias de mayor punibilidad, incluyendo el aprovechamiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar para dificultar la defensa de la víctima”, expone el escrito de la Fiscalía.

