El Juzgado 69 de Control de Garantías de Bogotá emitió una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, señalada como una de los agresores en la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, después de una fiesta de Halloween celebrada por estudiantes de la Universidad de los Andes en inmediaciones de un bar en Chapinero.

Según la declaración recabada en el Complejo Judicial de Paloquemao, dicha mujer vestía un disfraz azul la fatídica noche del 31 de octubre, cuando tuvo lugar el asesinato. La Fiscalía había solicitado con anterioridad revisar la situación migratoria de Fernández Sulbarán, nacida en Ciudad Ojeda, Venezuela, y la creación de su historial en el exterior, según informó El Tiempo.

Fernández Sulbarán aparece en videos de seguridad al lado de los otros dos señalados por el crimen: Juan Carlos Suárez Ortiz, que lucía un disfraz de diablo, y Ricardo González Castro, distinguido por unas orejas de conejo. Ambos fueron enviados a prisión intramural por jueces, de acuerdo con el rotativo.

Conforme a las investigaciones y los testimonios bajo juramento presentados por la prensa, se presume que la joven de 24 años fue quien incitó a Suárez a golpear a Moreno. “Es que usted no le dio bien, eso era para que le diera una low kick bien hecha (…) no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más duro”, habría dicho Fernández Sulbarán, alimentando el escenario de violencia que resultó en la muerte de Moreno, de acuerdo con el rotativo.

Las pesquisas sobre Fernández Sulbarán determinaron que era conocida en la zona de San Victorino, donde trabajaba Ricardo González, uno de los agresores. Laboró en “Medias Mapache”, un local de venta de medias y accesorios, detalle confirmado ante la Fiscalía por Yansen Armando Estupiñán, administrador del centro comercial Neos Centro, según el periódico.

Tamara Sulbarán, madre de Kleydimar, habló para los medios en noviembre pasado. “Mi familia ha recibido amenazas; pedimos respeto. Mi hija no salió del país y ya fue citada por la Fiscalía,” compartió en su momento en el citado diario.

En adición, la orden de captura contra Fernández Sulbarán data del 3 de diciembre, lo que fue confirmado por allegados a la familia del estudiante asesinado. Así, la investigación avanza a medida que se recogen pruebas y se aclaran los hechos detrás de la muerte de Moreno.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.