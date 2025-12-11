Bogotá se encuentra de nuevo bajo la onda expansiva de uno de los casos más escalofriantes en los últimos años, desentrañando lentamente las capas del episodio de envenenamiento con talio que tuvo lugar en abril de 2025 y que resultó en el fatal desenlace para dos niñas. La arraigada empresaria Zulma Guzmán Castro continúa como principal sospechosa en este caso que pone a prueba la justicia colombiana.

De acuerdo a la información recabada por la Fiscalía General de la Nación, Guzmán Castro sería la autora de haber coordinado la entrega de frambuesas envenenadas con talio en la casa de una de las víctimas. Este vegetal entregado por un repartidor bajo la falsa creencia de ser un regalo, y que fue consumido no solo por las menores sino también por dos personas más, se convirtió en una especie de cuenta atrás para quienes lo ingirieron, siendo llevados posteriormente a la Fundación Santa Fe para recibir atención médica.

La orden de captura contra Guzmán Castro pesa como una espada de Damocles, sin embargo, esta no ha sido aún detenida. “La última ubicación conocida de Zulma fue en Argentina”, como informó la Fiscalía en medio de las investigaciones. Esta complicada situación de fuga internacional ha llevado a las autoridades a solicitar a Interpol la emisión de una notificación roja y a conceder un ultimátum de diez días a la empresaria para presentarse ante la justicia, como informó El Tiempo.

La defensa de Zulma Guzmán ha sostenido su inocencia frente al fatídico hecho. Por otro lado, Fabio Humar y Majer Abushihab, los abogados penalistas que representan a las familias afectadas, valoran el trabajo hecho por la Fiscalía. Según palabras de Abushihab, “la investigación cuenta con un amplio y serio caudal probatorio” que justifica la solicitada orden de captura, de acuerdo con el impreso.

Los cabos sueltos y las nuevas líneas de investigación persisten en este enrevesado caso. La defunción de la madre de una de las menores, cuyo organismo también presentó rastros de talio, mantiene a los investigadores en busca de una posible implicación que profundice el alcance del caso, según el rotativo.

