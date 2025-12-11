La tranquilidad del barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, se vio interrumpida por una escena aterradora. Las autoridades investigan el homicidio de J. Esneider Gil, un hombre de aproximadamente 50 años y conductor del SITP, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un automóvil rojo que habría sido de su propiedad.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por los investigadores, Gil habría sido interceptado en otro punto de la ciudad, donde recibió un disparo en la cabeza. Posteriormente, su cuerpo fue colocado en la parte trasera del vehículo y trasladado hasta Alfonso López, donde el automotor fue abandonado.

(Vea también: Habló padre de niña envenenada con talio en Bogotá y dijo cómo conoció a Zulma Guzmán)

Según @gatonoticias, el hallazgo fue reportado por una vecina del sector, quien notó la presencia del carro estacionado en condiciones sospechosas y, al acercarse, descubrió el cuerpo del hombre. De inmediato alertó a la Policía, que acudió al lugar junto con unidades del CTI de la Fiscalía, encargadas de la inspección técnica.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Las autoridades permanecen en el sitio recopilando material probatorio para establecer las circunstancias del crimen, el recorrido del vehículo y las posibles motivaciones detrás del homicidio.

(Vea también: Mujer fue asesinada por su novio en fiesta de velitas: todo ocurrió frente a niña de 9 años)

Se conoció que la víctima residía en el sector Puerta al Llano, en la misma localidad, lo que ha causado conmoción entre sus vecinos y compañeros del sistema de transporte.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan pistas que permitan dar con los responsables de este violento hecho.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: