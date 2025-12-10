Bogotá amaneció este miércoles 10 de diciembre en máxima alerta ante la posibilidad de que comunidades indígenas Emberá intenten una nueva retoma del Parque Nacional, escenario de protestas, enfrentamientos y ocupaciones prolongadas en años recientes.

Las autoridades activaron un fuerte dispositivo de seguridad, luego de que se conociera que varios grupos estarían movilizándose desde distintos puntos de la ciudad con la intención de llegar nuevamente al Parque Nacional, explicaron en Blu Radio.

Según indicaron en dicha cadena radial, desde tempranas horas permanece desplegado un robusto esquema de seguridad con presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y de varias entidades del Distrito.

La preocupación aumenta porque, según esa emisora, hay movimiento de por lo menos dos grupos numerosos de indígenas ubicados en unidades de protección institucional (UPI), quienes estarían intentando llegar al Parque Nacional.

Uno de los puntos de mayor tensión está en la UPI de La Florida, desde donde un grupo numeroso salió en dirección a Bogotá tomando la Calle 80. Esta situación llevó a las autoridades a reforzar la seguridad no solo sobre esa vía, sino también en estaciones y portales de TransMilenio, pues durante la mañana ya se presentó un incidente que complicó la operación del sistema.

#Bogotá Indignación por "colatón" de indígenas que se identificaron como comunidad Emberá e ingresaron al Portal 80 de @TransMilenio sin pagar pasaje 🚘 pic.twitter.com/2mtE1rjmTa — Pulzo (@pulzo) December 10, 2025

De acuerdo con videos que circularon en redes, un grupo de indígenas ingresó a la fuerza al Portal 80 de TransMilenio, evadiendo el pago del pasaje y protagonizando una colatón que afectó a decenas de usuarios.

Las imágenes mostraron a varias personas saltando los torniquetes del sistema y entrando en manada, mientras funcionarios y policías intentaban controlar la situación sin éxito.

El episodio causó molestia entre los ciudadanos y obligó al Distrito a poner en marcha planes de contención para evitar que estas movilizaciones terminaran afectando otros puntos del sistema de transporte masivo, especialmente en el occidente de la ciudad, donde se concentra buena parte del flujo de pasajeros en horas de la mañana.

Otro foco de atención está en la UPI La Rioja, donde —según Blu Radio— permanecen hacinados más de 200 indígenas que también tendrían la intención de movilizarse hacia el Parque Nacional. Las autoridades están monitoreando de cerca los desplazamientos, ya que este grupo, sumado al de La Florida, podría provocar bloqueos y situaciones de orden público en corredores estratégicos.

Por ahora, la Policía mantiene presencia en las salidas de estas unidades y en las rutas que, históricamente, han utilizado estas comunidades para movilizarse hacia el centro de la ciudad. No obstante, el Distrito advierte que la situación puede evolucionar a lo largo del día.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que un gran grupo de indígenas ya está llegando a los alrededores de la Unidad para las Víctimas y de la Agencia Nacional de Tierras. Según la entidad, allí están planeando hacer manifestaciones que podrían extenderse durante el transcurso de la tarde y posiblemente también durante la mañana del jueves.

Estas concentraciones estarían relacionadas con solicitudes y reclamaciones que estas comunidades vienen planteando desde meses atrás. Sin embargo, la coincidencia entre estas movilizaciones y el movimiento hacia el Parque Nacional mantiene a las autoridades en máxima vigilancia, ante el riesgo de que se intente una retoma del parque, como ocurrió en años anteriores y que terminó causando tensiones prolongadas con el Distrito.

