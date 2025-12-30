La búsqueda de justicia por parte de la familia del estudiante Jaime Moreno, cruelmente asesinado tras salir de una fiesta de Halloween, continúa incesante. Prueba de ello es la petición que ha hecho a las autoridades para la vinculación formal y captura de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán. Esta ciudadana venezolana, conocida porque aparecía vestida de azul en las cámaras de seguridad, ha sido identificada como presunta participante en el asesinato del joven universitario.

Según la información proporcionada por la Dijín y la Fiscalía, ha sido emitida una circular roja a través de la Interpol en contra de Fernández. Los miembros del ente acusador señalan a esta mujer como probable responsable en el homicidio del estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes. Las autoridades colombianas creen que la venezolana se encuentra en su país natal, luego de salir de Colombia pocas semanas después de participar en un interrogatorio, lo que alimenta aún más las sospechas en su contra.

El abogado de la familia Moreno afirmó que: “Las grabaciones analizadas de las cámaras de seguridad evidencian la presencia y acciones de Fernández en los momentos previos a la agresión fatal”. Incluso, se resalta que esta mujer fue liberada después de ser detenida, lo que no minimiza la posibilidad de su participación.

A su vez, la fiscal a cargo de la judicialización de Ricardo González, otro aprehendido en relación a la muerte de Moreno, enfatizó que la conducta de Fernández y otra mujer detenida inicialmente sigue bajo análisis en el marco de esta causa penal. “Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero eso no implica que no tuvieran alguna intervención en el hecho. Estuvieron presentes cuatro personas”, afirmó la fiscal en plena audiencia, según lo reportado por El Tiempo.

A medida que avanza la investigación, la “mujer de azul” se convierte en un personaje clave por su posible rol estimulante. La presión de la familia Moreno aumenta, respaldada en los videos que consideran evidencia irrefutable de su implicación, mientras la Fiscalía avanza en acciones internacionales para localizar y detener a Fernández.

La posible obstrucción a la justicia que representa la salida del país de la acusada refuerza el caso en su contra. Inform Blu que la investigación mantiene la posibilidad de más imputaciones para esclarecer todas las aristas de este asesinato.

