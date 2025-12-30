El fantasma del talio envuelve el caso de Zulma Guzmán Castro, una empresaria de la capital colombiana de 54 años. Se le acusa de estar vinculada con el envenenamiento de dos niñas con esta sustancia tóxica de procedencia industrial, en abril de 2025. Guzmán Castro insiste en su inocencia, calificando los hechos de montaje en su contra.

Sigue a PULZO en Discover

Como se informó desde Reino Unido, donde señalan que actualmente se encuentra en un hospital universitario de Londres, luego de ser rescatada de las aguas del río Támesis en lo que parece ser un intento de suicidio. Su situación, al parecer, no es grave ni presenta complicaciones más allá de la evaluación de su salud mental. A pesar de ello, la Fiscalía General de la Nación solicitó detalles sobre el proceso de la extradición, a través de la Cancillería, y si permanecerá bajo la ley de salud mental durante el mismo.

“Lo que nos informan es que está en delicado estado de salud. Reino Unido nos dio un certificado de que está con un estado de salud delicado, hasta allí no puedo dar más razón sobre los avances médicos que se hayan tenido”, dijo en rueda de prensa la fiscal Deicy Jaramillo.

Las acusaciones son graves y se centran en los hechos que ocurrieron durante un fin de semana de abril. Guzmán Castro fue señalada como responsable de entregar unas frambuesas con chocolate, presuntamente contaminadas con talio, en el domicilio de su expareja, Juan de Bedout. De Beduot, es un famoso empresario, año atrás también vio ensombrecida su vida cuando su esposa, Alicia Graham Sardi, falleció tras ser envenenada en dos ocasiones con talio antes de sufrir un cáncer.

Lee También

Tras los hechos, la Fiscalía pidió asignar a Guzmán un abogado de oficio, ya que según registros hospitalarios, nadie ha indagado sobre su estado de salud o situación judicial; el allegado que estaba con ella en Londres regresó a Bogotá y no se ha completado formulario alguno para solicitarle abogado o asistencia consular.

Lee También

La Fiscalía está avanzando con la imputación basada en pruebas técnicas y testimoniales. Se le acusa de ser la responsable de la muerte de dos niñas, una de ellas hija de su ex pareja, y de intento de homicidio contra dos adolescentes más.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.