Como si fuera una trama de novela negra, emerge la vida de la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, de 54 años, quien se encuentra en el ojo del huracán por graves acusaciones que sacuden a dos familias en Colombia.. Guzmán Castro, reconocida emprendedora en el mundo de los coches eléctricos, está acusada por la Fiscalía colombiana de envenenar con talio a dos niñas, causando la muerte de una de ellas de 14 años, e intentar asesinar a otras dos personas. Este suceso, ocurrido el 4 de abril de 2025, tiene en vilo a las autoridades.

Tras una orden de captura obtenida en octubre por la Fiscalía liderada por la fiscal Elsa Cristina Reyes de la Unidad de Vida, y gracias a la gestión de Jhon Camargo, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, se radicó ante Reino Unido el pedido de captura provisional y extradición. Según los detalles entregados por la Fiscalía, citados por el Tiempo, Guzmán tramó el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio al apartamento de la familia de Bedout Graham en Rosales, en el norte de Bogotá.

Las investigaciones mixtas colombiano-británicas demuestran que ella fue rescatada de un supuesto intento de quitarse en el río Támesis por la Policía Marítima de Londres, y se encuentra en un hospital en el sur de la ciudad con vigilancia extra para evitar fugas. Acciones que demuestran la tensión y el vértigo de esta situación, que envuelve a Zulma Guzmán como protagonista central.

Las relaciones tumultuosas entre Zulma Guzmán y la familia de Bedout se remontan a una relación extramatrimonial que el economista Juan de Bedout admitió haber sostenido entre 2018 y 2020. “Le quitó a mi hija la oportunidad de ser novia, profesional, esposa, mamá”, declamó en redes sociales el padre de la niña Forero, amiga de la fallecida e involucrada en este tenebroso caso. Interpol ya ha alertado a las autoridades nacionales sobre los movimientos e intentos de escape de la empresaria, quien se movió por Mánchester y tiene un pariente en Reino Unido que no se ha presentado en su hospital.

La trama se complica aún más con la información que, la esposa de Bedout, Alicia Graham Sardi, que falleció en 2021 supuestamente por cáncer, está siendo reevaluada su muerte a causa de un posible envenenamiento con talio. El ministro de Justicia (e.) Andrés Idárraga ha confirmado “comunicaciones avanzadas con Londres para extraditarla antes de fin de año”.

Además, el citado diario tuvo acceso a los oficios que envió la Fiscalía a través de canales diplomáticos. En dicha misiva se advierte que la pena que le espera en Colombia, de ser vencida en juicio, “es de 40 a 50 años”, una especie de cadena perpetua si se tiene en cuenta la edad de la empresaria.

