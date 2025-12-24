El clamor de justicia por el caso de las dos menores fallecidas tras el envenenamiento con talio en Bogotá en abril de este año, se intensifica en Colombia. Todos los ojos están puestos en Zulma Guzmán, señalada como la presunta perpetradora de este macabro hecho y actualmente en Reino Unido.

Guzmán, a quien Interpol ya ha emitido una circular roja por su búsqueda, fue capturada en Londres luego de un seguimiento internacional que registró sus desplazamientos por varios países. Las autoridades inglesas la rescataron en el río Támesis el 17 de diciembre, en un supuesto intento de quitarse la vida. Ahora, el Gobierno colombiano espera fervientemente su extradición.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que la solicitud de extradición ya se está tramitando y que, en ausencia de recursos legales de la defensa, la extradición podría concretarse en cuestión de semanas, o incluso días. “El trámite de extradición ya se inició la semana anterior y estamos a la espera de la respuesta de las autoridades británicas”, expresó Idárraga en diálogo con Blu Radio.

La salud de Guzmán también es tema de debate. Al respecto, el ministro Idárraga aseguró que hasta el momento, no se tiene entendimiento de una afectación médica que podría obstruir la extradición. Sin embargo, la defensa de Guzmán ha planteado la posibilidad de una presunta dolencia en la salud de la sospechosa, aspecto que aún está en verificación y sin dictamen oficial.

“Hasta donde tenemos entendido no hay una afectación a la salud, más allá de la que medianamente se supo. No hay una comunicación oficial de Reino Unido poniendo en consideración que, por razones de salud, por ejemplo, no se pueda extraditar. En estos momentos las comunicaciones están dadas para que ella venga y le ponga la cara a la justicia por los asesinatos en los que presuntamente ella está involucrada”, dijo el funcionario.

La extradición requiere la aprobación oficial del Reino Unido y coordinación logística entre las autoridades correspondientes de ambos países. Si la justicia británica da luz verde y no se presenta recurso legal alguno, Guzmán podría estar en Colombia en poco tiempo. A su llegada, estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación, la que la enjuiciará por los supuestos cargos de haber manipulado frambuesas con talio, causantes de las intoxicaciones mortales, de acuerdo con la emisora.

