La pequeña población de Río de Oro en el departamento del Cesar, Colombia, se encuentra atrapada en un estado de consternación tras el espeluznante triple homicidio de una pareja y una niña de 12 años, que ocurrió en la noche del 20 de diciembre de 2025. Este brutal acto de violencia ha sumado valor en las tensiones que han surgido por las disputas territoriales entre grupos armados y ha arrojado luz sobre la problemática incluso más profunda, que está tejiendo una red de crimen organizado en la región.

En primer lugar, las víctimas identificadas son Ánderson Rocha Núñez, su pareja Nelly Geraldinne García Mejía y su hija Melissa. La extraña circunstancia de este asesinato es que la pequeña Melissa no era hija biológica de Rocha, por ello, la policía y las autoridades llegaron a la hipótesis inicial de que el atentado fue perpetrado en el marco de las disputas territoriales en la región entre los grupos armados.

Sin embargo, un giro repentino en la investigación cambió esta línea de pensamiento. Según informó en exclusiva El Tiempo, Rocha Núñez, poseía antecedentes penales por porte ilegal de armas y hurto calificado.

Un perfil criminológico simplista podría intentar enlazar estos hechos violentos con su pasado sombrío. Pero esta teoría fue refutada por Jhon Julio López, padre de Melissa y antiguo compañero sentimental de García Mejía, cuando confirmó en entrevista con el citado diario que “lo que la gente comenta es que el ataque iba en contra de Ánderson. Solo sé que ahora él era conductor en una empresa de transportes y que son pareja desde hace dos años”.

La posición de López establece que, aunque Rocha tuviera antecedentes penales, había logrado empezar una nueva vida. Sin embargo, esto no desvía completamente las dudas sobre el móvil del asesinato y si de alguna manera su pasado criminal pudo haber jugado un papel en los hechos sangrientos.

El estado actual de la investigación está enfocado en recuperar todas las pruebas posibles para esclarecer las circunstancias que envolvieron el triple homicidio. El trabajo de recopilación de información que incluye entrevistas a testigos, verificación de cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen y una exhaustiva exploración criminal, sigue en curso.

Además, al citar una fuente investigativa, El Tiempo reveló que se están investigando exhaustivamente las llamadas y contactos en el celular de Rocha, así como su paso por la cárcel de alta seguridad de Tramacúa, en Valledupar.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

