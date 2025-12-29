La noche del domingo 28 de diciembre de 2025, un hecho violento en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, silenció la vida del subintendente de la Policía Nacional, Yair Fabián Prato Castro. El uniformado, recién adscrito a la Policía Metropolitana de Cúcuta, fue interceptado y asesinado cuando se desplazaba en un vehículo Kia de color blanco, según reportó El Tiempo.

Fuentes preliminares aseguran que los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones en la avenida 10 con calle 36, cerca de un semáforo frente al antiguo gas Rosario, en la autopista principal de Los Patios. Gravemente herido, Prato Castro fue trasladado a la clínica Los Leones en Cúcuta donde, a pesar del esfuerzo del personal médico, no logró sobrevivir a las heridas, de acuerdo con el rotativo.

Prato Castro se encontraba de descanso disfrutando las vacaciones navideñas. Ese mismo día había participado en un partido de fútbol en la cancha del barrio 11 de noviembre, en Los Patios. No se conocen amenazas previas contra el subteniente ni se ha divulgado información sobre los posibles móviles del crimen. Tampoco se han reportado avances en la identificación y captura de los responsables, según el informe periodístico.

En el municipio de Los Patios, Norte de Santander, fue asesinado el subteniente de la Policía Jair Fabián Prato Castro mientras descansaba junto a su familia. El hijo de 11 del uniformado resultó herido. Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/l6OzqueBcU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 29, 2025

Durante el ataque, un niño de 11 años, hijo del subteniente, resultó herido y fue llevado a un centro asistencial. Según las autoridades, su estado de salud no es grave, pero permanece bajo observación médica. No se tienen detalles claros sobre cómo el niño se vio involucrado en el ataque, de acuerdo con el impreso.

En un esfuerzo por esclarecer el caso, la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplegaron inmediatamente después del crimen para recopilar material probatorio y revisar las cámaras de seguridad del sector.

