Un grave hecho de intolerancia se presentó en la tarde del jueves, 25 de diciembre, en La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, pues un hombre de 68 años de edad le quitó la vida a un vecino por la cantidad de pólvora que lanzó en las últimas horas.

Según dieron a conocer medios argentinos, el hecho comenzó en la tarde del 24 de diciembre, ya que Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años de edad, se mostró muy efusivo en Navidad junto a su familia, por lo que llevó pólvora para celebrar.

Desde ese momento comenzó a lanzar véngalas una tras otra, pero después de un tiempo los vecinos ya se comenzaron a estresar, por lo que le pidieron que por favor parara.

Sin embargo, Rubén Ramírez no paró, al punto de que cuando se cansaba, los hijos eran los que seguían con dicha labor de seguir reventando estos elementos en el cielo.

Ya cuando pasaron varias horas y con la paciencia al límite, el hombre de 68 años, identificado por las autoridades como J.C.M., abrió la ventana y disparó a la calle, impactando al vecino en el cuello y en el hombro izquierdo, lo cual le ocasionó la muerte de forma instantánea.

De inmediato llegaron las autoridades a atender la situación, ya que al ver el hecho, los vecinos se aparecieron enfurecidos frente al apartamento del victimario y le quemaron el vehículo de la marca Peugeot, dejándolo solo en cenizas.

Lo llamativo es que al hacer la inspección en la vivienda del hombre, las autoridades se encontraron con una gran cantidad de armas, entre las que destacan una pistola Bersa Thunder calibre .40, una escopeta calibre .20 con munición en recámara, un rifle de aire comprimido de 22 pulgadas, proyectiles con puntas troncocónicas y teflonadas, una funda de pistola y otros objetos vinculados a armas de fuego.

Por lo pronto, este hombre será llevado ante la justicia para determinar su condena por el delito de homicidio agravado, al tiempo que la policía les pide a los ciudadanos que no hagan justicia a mano propia, sino que la llamen para solucionar cualquier situación.

