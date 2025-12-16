Hay consternación por el hallazgo de un soldado muerto dentro de la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia principal del gobierno de Argentina y actualmente utilizada por el mandatario Javier Milei. Al militar lo encontraron sobre la madrugada de este martes 16 de diciembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Red de corrupción en la Agencia de Discapacidad: audios, millones desviados y funcionarios bajo la lupa)

Según informó Clarín, uno de los medios más importantes de ese país, la unidad militar aseguró que el militar estaba de guardia y que usó su arma de dotación, un fusil, para hacerse una herida mortal. De acuerdo con el diario argentino, la víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años y que hacía parte de la unidad de seguridad y vigilancia de la casa presidencial.

Lee También

“Pertenece al regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, uno de los que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos”, dijo una fuente a Clarín.

El militar fue rápidamente socorrido por un compañero que estaba de guardia con él y escuchó la detonación. Pese a que intentaron auxiliarlo, la herida en la cabeza le provocó la muerte en el lugar.

(Lea también: Trump se destapa y crea fuerte incertidumbre sobre crisis en Argentina: “Se están muriendo”)

Inmediatamente, la zona donde ocurrió la muerte fue acordonada para adelantar las labores forenses. A su vez, se reforzó la seguridad por la presencia de Milei en la Quinta de Olivos, quien estaba cuando ocurrió la muerte.

“Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, manifestó la Presidencia de Argentina a través de un comunicado.

El ejecutivo del país del sur agregó que una jueza federal llegó al lugar para adelantar las investigaciones y esclarecer las circunstancias que hay detrás de esta tragedia.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, añadió la Presidencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.