El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a provocar polémica con sus declaraciones sobre la situación económica de Argentina, país al que, pese a haber expresado su apoyo en varias ocasiones, describió esta vez como una nación “peleando por su vida”.

Durante un discurso reciente, Trump afirmó que Argentina atraviesa un momento crítico y que, aunque aprecia al presidente Javier Milei, la realidad económica del país es mucho más grave de lo que algunos intentan mostrar.

Trump agregó que su gobierno está dispuesto a ayudar, pero subrayó que la crisis argentina es profunda y requiere decisiones drásticas.

“No tienen plata, no tienen nada, están intentando sobrevivir. Me cae bien el presidente de Argentina, me parece que está haciendo lo mejor que puede, pero no den a entender que están bien… ellos están muriendo, se están muriendo”, añadió.

Las palabras del presidente norteamericano desataron debate en redes sociales y entre analistas internacionales, pues contrastan con la relación de cercanía que ha mostrado con Milei desde su llegada al poder.

“Argentina está peleando para sobrevivir, no tiene dinero, no tiene nada” 💬 Después de decir en la Casa Blanca que Milei estaba haciendo “un gran trabajo”, Trump describió una realidad diferente al referirse al país. pic.twitter.com/0c3CmLmqLE — El Destape (@eldestapeweb) October 20, 2025

Mientras algunos interpretaron la frase como una advertencia sobre la gravedad de la crisis económica argentina, otros la consideraron un gesto de respaldo hacia el mandatario libertario, quien enfrenta una compleja situación social y financiera.

El comentario de Trump llega justo cuando el gobierno de Milei intenta estabilizar la economía tras meses de inflación alta y caída del consumo, en medio de tensiones políticas internas y presiones internacionales.

