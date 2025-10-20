El alto funcionario detalló que la Casa Blanca no tiene previsto, por ahora, anunciar un aumento de aranceles a Colombia, pese a las declaraciones del presidente estadounidense, quien el domingo advirtió sobre posibles represalias comerciales contra el país caribeño en medio de una crisis diplomática.

Hassett, director del Consejo Económico Nacional, respondió brevemente a los medios que “no hay ningún anuncio previsto”, sin ofrecer detalles sobre los posibles gravámenes, destacó el New York Times.

Actualmente, Colombia enfrenta un arancel del 10 %, similar al aplicado a otros países latinoamericanos dentro de la guerra comercial impulsada por Trump.

La tensión entre ambos países se intensificó después de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia, acusando al presidente Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” y de no combatir el tráfico de drogas.

Desde el avión presidencial, el mandatario republicano volvió a lanzar críticas, asegurando que el país “produce enormes cantidades de cocaína” y calificando a Petro de “lunático”.

El mandatario colombiano rechazó las acusaciones, calificando a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”.

Aunque el presidente estadounidense reafirmó sus intenciones de imponer nuevos aranceles, Hassett indicó que, por ahora, no hay medidas concretas en marcha en contra de Colombia. Esto ilusiona con la idea de que Trump podría echarse para atrás con su plan inicial de aumentar aranceles.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.