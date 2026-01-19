Un testimonio conocido por la Fiscalía permitió identificar a Zenaida Vargas Pava, una mujer de 63 años señalada como la persona que entregó al domiciliario el paquete de frambuesas con chocolate que terminó en tragedia el 3 de abril de 2025, reveló Caracol Radio.

Hasta ahora, la atención se había concentrado en Zulma Guzmán, empresaria capturada en Reino Unido y señalada como autora intelectual del ataque. Sin embargo, la declaración del mensajero que llevó el encargo a la familia Bedout amplió el panorama: ya no se trataría de una acción aislada, sino de una posible cadena de participación que involucra a nuevos protagonistas.

La emisora conoció un testimonio de 12 páginas entregado por el domiciliario a la Fiscalía. Allí describió con detalle las circunstancias en las que recogió el paquete, su contenido y quién lo puso en sus manos.

El recorrido comenzó en un edificio de tres pisos cercano al parque de la 93, en el norte de Bogotá. El mensajero relató que fue atendido por una celadora y que minutos después apareció una mujer de cabello blanco, gafas y vestimenta formal que se presentó como Zenaida. Confirmó la dirección, pagó el servicio e insistió en que la entrega debía completarse.

La declaración revela un episodio clave desconocido hasta ahora. Al llegar al conjunto residencial de la familia Bedout, el mensajero fue recibido por una adolescente de cabello rubio, de entre 12 y 13 años, quien se negó a aceptar el paquete. La joven aseguró que nadie en la casa había pedido nada y que el paquete carecía de destinatario claro.

Cuando ya iba hacia la avenida Circunvalar, recibió una llamada de la misma mujer que le había entregado el paquete. De acuerdo con su testimonio, Zenaida Vargas Pava le reclamó al ver que había cancelado la entrega y lo presionó para que regresara.

Le ofreció dinero adicional y reiteró que se trataba de un regalo, detalló la emisora. De vuelta en el conjunto, el vigilante facilitó el ingreso al mencionar el nombre del destinatario. “Le dije el nombre y enseguida dijo: ‘Ah, es Martín’”. Se trataba de Martín de Bedout, de 21 años, uno de los jóvenes que resultó intoxicado pero logró sobrevivir. Es hermano de Inés de Bedout, una de las menores fallecidas.

Mujer mencionada en caso de frambuesas de talio; qué hizo

El expediente incluye otro detalle determinante: tras la entrega, Vargas contactó al mensajero por mensaje de texto para confirmar que el paquete había sido recibido. Le dijo que le enviaría el pago restante cuando llegara a casa y que estaba en Transmilenio, lo que permitió rastrear comunicaciones posteriores.

Los investigadores lograron extraer del celular del mensajero los números de contacto, los cuales condujeron tanto a Zulma Guzmán Castro, hoy detenida en Londres, como a una mujer identificada inicialmente como “Zenai”, nombre que la Fiscalía logró precisar como Zenaida Vargas Pava.

Con Zenaida ya identificada y vinculada a la cadena de hechos, la Fiscalía deberá establecer si actuó por cuenta propia, como enlace logístico o con conocimiento directo de que la caja contenía fruta contaminada con talio.

