Guzmán, capturada semanas antes en el Reino Unido, es señalada en Colombia como presunta responsable de homicidio agravado por el envenenamiento con talio de dos niñas en abril de 2025.

El operativo británico, que hasta ahora se conocía de manera parcial, fue narrado con detalle por el comandante James Anthony, responsable del procedimiento, en el blog del medio local The Chiswick Calendar.

De acuerdo con el relato del comandante Anthony, la emergencia comenzó cuando su teléfono sonó a las 6:40 de la mañana. La Guardia Costera lo alertó sobre una persona que había sido vista en el agua cerca del puente Battersea, en el suroccidente de Londres.

Minutos después, la tripulación de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) inició una búsqueda acelerada en una zona en la que la marea y la visibilidad complican cualquier rescate.

Anthony relató que, tras un primer reconocimiento, el reflector del bote detectó algo inusual: “Vimos un pequeño chapoteo a unos 25 metros delante de nosotros. Casi como un pájaro intentando salir del agua, o una nutria recorriendo el río. Excepto que no era ninguna de esas cosas: era un par de brazos”, escribió.

La escena confirmó que una mujer luchaba por mantenerse a flote en aguas de apenas nueve grados, una temperatura capaz de provocar hipotermia en cuestión de minutos.

El comandante destacó que el procedimiento requirió precisión debido a que las corrientes del Támesis dificultan subir a una persona a bordo sin poner en riesgo a la tripulación.



El equipo, conformado por un experiodista, un excartero, un exsoldado y un empresario retirado, logró finalmente asegurar y subir a Guzmán al bote. Sin embargo, el comportamiento de la empresaria los desconcertó. “Si bien no esperamos abrazos y besos cada vez que alguien es rescatado del Támesis, fue bastante extraño que ella pareciera tan decidida a no recibir ayuda”, relató Anthony.

Tras estabilizarla, se le colocaron vendajes, una manta térmica y fue trasladada a un muelle de Chelsea, donde quedó bajo custodia del servicio de ambulancias de Londres.

Rescate de Zulma Guzmán / The Chiswick calendar

Extradición de Zulma Guzmán

Guzmán es investigada por presuntamente suministrar frambuesas impregnadas con talio a dos menores de edad, quienes fallecieron tras ser hospitalizadas.

La empresaria compareció de forma virtual este lunes 12 de enero ante el Tribunal de Magistrados de Westminster desde la cárcel HMP Bronzefield, el establecimiento penitenciario femenino más grande de Europa.

Su retorno a Colombia no será inmediato. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno envió el pasado 8 de enero la nota verbal solicitando formalmente su extradición. No obstante, el tribunal programó una nueva audiencia para el próximo 9 de febrero de 2026, antes de emitir cualquier decisión.

