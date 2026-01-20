La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles dentro de la investigación por el caso de Zulma Guzmán Castro, a partir de un comunicado en el que se recopilan declaraciones, verificaciones técnicas y análisis de movimientos previos a los hechos que hoy son materia judicial, que fue divulgado por Darcy Quinn. El documento hace parte de las actuaciones adelantadas por la Dirección Seccional de Bogotá y expone los elementos que están siendo evaluados por las autoridades.

Entre los testimonios citados está el de Jeisson Haver Rosas, quien aseguró conocer a Zulma Guzmán y haberla atendido en varias ocasiones por problemas emocionales derivados de una relación sentimental con un hombre casado. Él sería un mentalista y asesor espiritual de la señalada de envenenar a las niñas. Según su relato, la mujer estaba afectada porque el hombre no quería continuar la relación tras la muerte de su esposa, y recordó un episodio en el que Guzmán llegó molesta luego de verlo con otra mujer.

La Fiscalía también recogió la declaración de Gabriel Enrique Ayala, propietario de un almacén veterinario, quien negó haber solicitado servicios de mensajería el 4 de abril de 2025. No obstante, explicó que suele hacer devoluciones de dinero a clientes a través de Nequi cuando no tiene efectivo. En ese contexto, señaló que una transferencia de 12.000 pesos podría corresponder al cambio de un servicio prestado a Zulma Guzmán, ya que ese día atendió a dos de sus mascotas. Además, indicó que posteriormente un hombre acudió a la veterinaria, presuntamente enviado por Guzmán, para recoger los documentos médicos de los animales debido a un viaje a Argentina.

Atención … Zulma Guzmán habría usado a un veterinario para pagarle 12 mil pesos al domiciliario que entregó las frambuesas con talio . Días antes Zulma habría llevado sus mascotas a esa veterinaria @lafm pic.twitter.com/gRGwb4HioS — Darcy Quinn (@darcyquinnr) January 20, 2026

En el informe también se detalla que la dirección donde supuestamente se habría solicitado un mensajero corresponde a un edificio de consultorios odontológicos, donde nadie reconoció haber pedido ese servicio. Sin embargo, se estableció que el día y la hora en que fue recogido el envío, Zulma Guzmán se encontraba en ese lugar. Migración Colombia confirmó, además, que para la fecha de los hechos la mujer estaba en el país.

Finalmente, el análisis técnico de las celdas de comunicación del teléfono asociado al caso permitió ubicar el dispositivo en distintos puntos de Bogotá entre el 3 y el 5 de abril, coincidiendo con lugares que frecuentó Zulma Guzmán, como una tienda esotérica, la veterinaria y el consultorio odontológico. La Fiscalía también informó que, mediante búsquedas OSINT, se detectó que una cuenta de correo vinculada a la investigada fue usada para consultas sobre químicos como el talio, información que posteriormente fue eliminada de la red abierta y que hoy hace parte del material analizado dentro del proceso.

