El atroz crimen de Neill Felipe Cubides Ariza conmocionó a la comunidad académica y a toda Colombia. El jueves 15 de enero, él fue visto por última vez cuando dejó a su esposa y su hijo en la Clínica del Country.

Tras despedirse de su familia en el centro médico, cámaras de seguridad registraron el momento en que cruzó la carrera 15 y abordó un taxi. Desde entonces no se volvió a tener contacto con él.

Su esposa denunció la desaparición ese mismo día y lideró una intensa búsqueda con apoyo de las autoridades y los medios. Durante la madrugada del viernes 16 de enero se detectaron movimientos bancarios irregulares en las cuentas del docente por más de seis millones de pesos, realizados en barrios del sur de Bogotá, lo que dio pie a la hipótesis de que hubiera sido víctima de un “paseo millonario”, una modalidad de secuestro exprés.

Ese mismo viernes, ciudadanos alertaron a la Policía sobre un cuerpo en llamas en la vereda Los Soches, en la localidad de Usme. El cadáver, encontrado calcinado, fue trasladado a Medicina Legal y solo pudo ser identificado días después mediante registros dentales.

El lunes 19 de enero se confirmó oficialmente que se trataba de Cubides Ariza. La Universidad Externado decretó tres días de luto y expresó su solidaridad con la familia.

Las autoridades anunciaron un grupo especial para capturar a los responsables del crimen, mientras el alcalde de Bogotá condenó el homicidio y pidió justicia.

Esposa del profesor asesinado dejó sentidas palabras

Desde la funeraria Los Olivos, sede Palermo, Denis Alfaro, esposa del profesor Neill Felipe Cubides, hizo un llamado a las autoridades para que avancen con rapidez en las investigaciones y se identifique a los responsables del asesinato del docente.

En medio del dolor, pidió que el caso no quede en la impunidad y que la muerte de su esposo no sea tratada como una cifra más dentro de las estadísticas de violencia.

Alfaro expresó su rechazo a que más niños queden sin padre y a que más familias tengan que enfrentar la pérdida de un ser querido, reclamando justicia y respuestas claras frente al crimen.

“Por favor, que no haya impunidad, que Neill Felipe no sea un número más, ya no más hijos que queden sin padre y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos”, sentenció la mujer.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.