El homicidio se registró en la mañana de este jueves 22 de enero en el barrio Olaya Herrera, en el municipio de Caldas, Antioquia, a pocas cuadras del parque principal. La víctima fue un comerciante que trabajaba como carnicero y que fue atacado dentro de su propio establecimiento.

Según la información preliminar, el agresor llegó al lugar cubierto con un poncho y portando un casco de motocicleta, lo que dificultó su identificación inicial. Una vez dentro del local, desenfundó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra el comerciante, quien murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

El crimen ocurrió en horas de la mañana, cuando el sector ya registraba movimiento de clientes y transeúntes, lo que causó pánico entre quienes se encontraban en la zona.

Testigo se enfrentó al sicario y logró someterlo

Tras el ataque armado, un compañero de trabajo de la víctima reaccionó de manera inmediata y se abalanzó sobre el agresor, pese a que este aún tenía el arma en su poder. En videos difundidos en redes sociales se observa un forcejeo que se extendió durante varios segundos dentro del establecimiento.

Finalmente, el testigo logró reducir al atacante y mantenerlo inmovilizado hasta la llegada de las autoridades. La rápida intervención evitó que el agresor huyera del lugar y permitió su captura en flagrancia.

Con el apoyo de varios ciudadanos, el carnicero consiguió reducir al atacante y mantenerlo retenido hasta la llegada de la Policía. En otra grabación que circula en redes sociales se aprecia al presunto homicida sin el casco que llevaba al momento del ataque y con rastros de sangre en el rostro, producto de los golpes que recibió por parte de la comunidad enfurecida.

Los uniformados recibieron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, junto con un proveedor y 26 cartuchos.

En cuanto a la víctima, la Policía confirmó que se trataba de José Ferney Puerta Moncada, de 42 años. Las causas del homicidio continúan siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Hipótesis del crimen apunta a préstamos ‘gota a gota’

De acuerdo con versiones conocidas en el lugar y con lo señalado por la cuenta Colombia Oscura, una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con un préstamo ilegal conocido como ‘gota a gota’, una modalidad de extorsión que ha generado múltiples hechos de violencia en diferentes regiones del país.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del crimen y señalaron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas, mientras se revisan cámaras de seguridad y se toman declaraciones a testigos.

